【親子好去處】四大周末活動　聽爵士兒歌認識情緒化身DJ學混音

可以寓學習於娛樂，大概是親子間的最佳活動！今次介紹的四大周末活動，其中包括全港首個小朋友爵士樂x情緒互動音樂會，孩子可以一邊聽爵士樂兒歌，一邊學習了解自己的情緒狀況；戶外活動還有於赤柱大街舉行，一年一度的「粉跑Pink Run.HK」慈善嘉年華，一家大小可大玩特玩贏獎品。「築月2019」則將舉辦藝術工作坊，更包括音樂製作活動，讓孩子發揮創意，混出全新版本的聖誕歌！

ohmykids x 西九Freespace 爵士的喜怒哀樂

音樂總有陶冶性情和療癒心靈之效，ohmykids將在西九自由空間（Freespace）舉辦全港首個小朋友爵士樂x情緒互動音樂會，由一眾專業爵士樂手於現場重新演繹家傳戶曉的兒歌，並由說書人賴閃芳（閃閃）娓娓道來主角「小怪」的故事，讓小朋友認識情緒這個課題，學習面對自己。

活動歡迎三歲或以上小朋友和家長一起參與，門票現正公開發售。

+ 2

活動詳情：

《爵士的喜怒哀樂》

日期：11月9及10日（星期六及日）

時間：2-3pm及4-5pm（不設中場休息）

票價：$280（大小同價）

*同一交易購買兩張門票可享九折優惠

地點：西九文化區藝術公園自由空間細盒

對象：3-10歲兒童及家長（*12歲以下兒童必須由成人陪同）

購票詳情可瀏覽西九文化區網頁。

粉跑Pink Run.HK 2019 慈善嘉年華

粉跑Pink Run.HK是由香港遺傳性乳癌家族資料庫主辦之年度慈善活動，由2011年開始，每年以特色的粉紅裝飾將赤柱大街精心佈置，加上繽紛的慈善攤位，為參賽者及遊人帶來無限喜悅。活動旨在提高公眾對遺傳性乳癌、卵巢癌及前列腺癌的認識及關注，活動所籌得之善款將用於資助本地經濟有困難之高危家庭進行BRCA基因突變測試及輔導工作。

大會今年更特別邀請不同項目的運動員參與，包括滑浪風帆亞運銀牌夫婦何智豪、陳慧琪；前香港代表劍撃（重劍）夫婦徐耀宗、鄭玉嫻等。活動當日除了舉行多項跑賽，亦設歡樂攤位、精彩嘉年華及表演，禮物相當豐富，可即場參與，費用全免。

活動詳情：

日期：2019年11月17日（星期日）

時間：上午 11時30 分至下午4時正

地點：赤柱大街

*即場參與，費用全免

「築月2019」 活化‧傳承藝術工作坊

為響應建造業年度盛事「築月2019」主題「活化‧傳承」，建造業零碳天地將舉辦一系列活化‧傳承藝術工作坊，讓大人小朋友可以盡情發揮創意！其中聖誕音樂製作工作坊將有SOL Passion Music專業DJ導師親自教授入門混音技巧，把傳統聖誕音樂改造，自創一個全新版本。

另有聖誕飾物手作工作坊，由Picasso Creative Arts Gallery導師帶領，運用不同的循環再用物料創作四款聖誕飾物，包括手作絲帶聖誕花環、創意酒塞聖誕樹、手作襪子雪人和手作聖誕搖鼓。

聖誕音樂製作工作坊

日期：2019年11月16日

時間：2pm—3pm；3:30pm—4:30pm；5pm—6pm（每節36人，名額先到先得）

交通查詢：2100 9800

費用：免費入場

地點：建造業零碳天地多用途會堂

交通：於九龍灣港鐵站轉乘MegaBOX 穿梭巴士或步行前往

*聖誕音樂製作工作坊參加對象只限8歲或以上的參加者。

*參加者請自備USB以保存音樂。

聖誕飾物手作工作坊

日期：2019年11月17日

時間：2pm-3pm；3pm-4pm；4pm-5pm；5pm-6pm（每節15人，名額先到先得）

交通查詢：2100 9800

費用：免費入場

地點：建造業零碳天地九龍灣常悅道 8 號室內展館

報名方法請按此

Hello Kitty Run-derful 生日派對

為慶祝Hello Kitty 45歲生日，一連兩日的Hello Kitty Run-derful Party生日大派對將於西九文化區舉行！現場設有不同風格的打卡位、攤位遊戲、期間限定店等，還有Hello Kitty主題餐飲，讓大家在草地上野餐！首次在香港演出的DJ Hello Kitty更會現身嘉年華，與粉絲見面。活動亦設問答遊戲環節，參加者有機會贏取精美禮物！

「大新銀行呈獻：HELLO KITTY RUN-DERFUL PARTY」活動詳情

日期 : 2019年11月1 -2日

時間：11月1日（6:00pm-10:00pm）；11月2日（9:00am - 6:00pm）

地點 : 西九文化區