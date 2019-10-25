秋高氣爽，周末不妨與孩子到戶外活動一下！麥理浩徑40周年同樂日將於城門郊野公園舉行，可與孩子呼吸一下新鮮空氣，參與歷奇活動；零碳天地將化身成遊戲樂園，創意工作坊現正接受報名；另有智樂遊戲日，走進社區的藍球場，與孩子一同盡玩創意遊戲！

麥理浩徑40周年同樂日

秋天最適合與孩子去親親大自然！麥理浩徑是標誌性的遠足徑，亦是本港首條長途遠足徑。適逢麥理浩徑啟用40周年，漁農自然護理署將於本周六（10月26日）舉辦「麥理浩徑40周年同樂日」。當日設有豐富的活動，包括樹上歷奇、環保DIY工作坊、音樂及魔術表演、木偶劇場等。所有活動即場報名，名額有限，先到先得。

日期：2019年10月26日（星期六）

地點：城門郊野公園（麥理浩徑第6及第7段）

時間：10:00 – 17:00

交通

免費穿梭巴士：

荃灣古屋里 → 城門：9:00 – 15:00

城門 → 荃灣古屋里：11:30– 17:30

專線小巴82號（於荃灣兆和街登車，在城門水塘總站下車）

詳情可瀏覽漁農自然護理署網頁。

零碳天地 STEAM築樂園

為響應建造業議會年度盛事「築月2019」的主題 －「活化‧傳承」，建造業零碳天地將於11月2日至12月1日期間舉辦「STEAM築樂園」主題活動，並化身成香港首個融合建築元素及STEAM教育理念的大型遊戲裝置，運用木材、太陽能板及金屬，設計出三個原創遊樂場裝置，包括5米高全木製工業風「動樂旋轉木馬」、「夢幻泡泡製造站」及「滾珠迷宮陣」。此外，「STEAM築樂園」將舉辦一連串活動，包括「天氣預測瓶工作坊」，鼓勵小朋友動手創作獨一無二的天氣瓶，藉此探索結晶與溫度的關係。工作坊現已開始接受報名，名額有限，如有興趣便要及早留意了。

詳情可瀏覽建造業議會網頁。

智樂社區遊戲日

深入社區，發揮創意，你將發現遊戲有更多可能性！慈善團體智樂兒童遊樂協會（Playright Children’s Play Association）將於本周日（10月27日）於北區公園第二期舉辦北區康樂及文化事務署遊戲日，其社區遊戲外展團隊將北區公園的籃球場搖身一變，打造出激輪滑梯、黑磚堡壘、竹筒運木珠、水泡相撲等創意遊戲，適合3至12歲小朋友及家長一同參與。活動毋須報名，可即場參加。

日期：2019年10月27日（星期日）

時間：上午10時至中午1時

地點：北區公園第二期（上水紅場之籃球場）

詳情可瀏覽智樂兒童遊樂協會facebook專頁。