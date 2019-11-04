【SOGO感謝祭2019】搶平貨攻略　必買禦寒衣物玩具書包低至3折

半年一度的崇光百貨感謝祭（SOGO THANKFUL WEEKS）Part 1將於本周三（6日））開始至17日，每次也吸引長長人龍一早在門外等候入場，務求最快衝入店內搶購心儀平貨。隨着冬季及聖誕即將來臨，估計今次被搶貨品有低至3折勁減近三千元的冬被、Superdry人氣名牌禦寒外套低至4折，還有次次必搶的Le Creuset煲今次低至4折發售；另外，人氣LEGO書包低於半價發售，而大受歡迎的Switch遊戲機8折，絕對是聖誕禮物首選。

祟光感謝祭在銅鑼灣及尖沙咀店舉行，第一回11月6日至 17日，第二回由11月18至24日，共19日，今年較以往提早由周三開始，感謝祭期內特別延長營業時間由早上9時至晚上11時。推出優惠分「SOGO’s Speical」、「Daily Highlights」、「祟光超市」及「SOGO CLUB」四類，所有貨品及優惠數量有限，想入貨要當日第一時間到場排隊。

SOGO感謝祭抵買嬰兒及兒童用品 :

+ 13 + 12 + 11

SOGO感謝祭抵買廚具及家電：

+ 12 + 11 + 10

SOGO感謝祭抵買禦寒物品：

+ 5 + 4 + 3

SOGO感謝祭抵買成人服飾及手袋：