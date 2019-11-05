【寄信給聖誕老人】把握截郵前　將心聲寄給全球聖誕老人攻略

雖然還有個半月才到聖誕節，但如果小朋友想把自己的願望寫在信上，寄給世界各地的聖誕老人，香港郵政早前公布今年的聖誕空郵截郵日期，為確保空郵郵件可於聖誕前寄抵目的地，各位家長要注意有關截郵日期前寄出郵件。我們搜集了12個較受歡迎的地區，並列出當地聖誕老人的收件地址，小朋友只要根據指定地址，貼上足夠郵票，在截郵日期前郵出即可，不少國家的聖誕老人在收信後回信給小朋友，給他們一個驚喜。

記者致電香港郵政查詢今年本地截郵時間，獲1823職員回覆表示今年仍未有公佈日期。而最快的截郵地區分別是俄羅斯及加拿大，而較熱門的芬蘭及挪威在12月初。

香港郵政署每逢聖誕節也收到約過萬張寄給聖誕老人的信件或聖誕卡，並設有聖誕卡回覆服務。內部招募專門回信的「聖誕老人」，揀選字體美觀的同事擔任該職位。而一張信紙加信封或一張聖誕卡加信封的重量一般也不超過30克，本地郵費為兩元$2，但最好先到郵局磅重，寄出時要貼足郵費才能成功，本地不用附回郵信封。

全球不同國家地區更設有「聖誕老人」回信服務，家長想和小朋友寫信給聖誕老人，便要留意不同地區的截郵時間，一旦錯過了又要等明年，記得寫下回郵地址，或附上回郵信封，但不用郵票。

世界各地聖誕老人收件地址及截郵時間 :

寄信給聖誕老人

香港

截郵日期：有待公布

地址及收件人：香港郵政聖誕老人收

俄羅斯

截郵日期：11月19日

地址及收件人：

Väterchen Frosts Haus ,

162390 Weliki Ustjug, Oblast Wologda, Russia

加拿大

截郵日期：11月22日

地址及收件人：

Santa Claus,

North Pole H0H 0H0,Canada

美國

截郵日期：11月26日

地址及收件人：

Santa's Elves

P.O.Box 1

Santa Claus, IN 47579

USA

德國

截郵日期：11月27日

地址及收件人：

Deutsche Post AG

Weihnachtsmann

Weihnachtspostfiliale

16798 Himmelpfort

Germany

澳洲

截郵日期：12月3日

地址及收件人：

Santa Claus,

Christmastown,

North Pole, 9999,

Australia

英國

截郵日期：12月3日

地址及收件人：

Santa Claus,

Reindeerland, SAN TA1,

United Kingdom

英國的截郵日為12月3日-寄信給聖誕老人(英國郵政網頁截圖)

法國

截郵日期：12月4日

地址及收件人：

Père Noël,

F-33500 Libourne,

France

挪威

截郵日期：12月4日

地址及收件人：

Torget 4,

1440 Drøbak,

Norway

奧地利

截郵日期：12月6日

地址及收件人：

Postamt Christkindl

Christkindlweg 6

A-4411 Christkindl

芬蘭

截郵日期：12月7日

地址及收件人：

Santa Claus Main Post Office

Tähtikuja 1, 96930 Rovaniemi, Finland

瑞典

截郵日期：12月9日

上款地址及收件人：

Tomten/Santa Claus,

Tomteboda, 173 00

Sweden

比利時

截郵日期：12月10日

地址及收件人：

Sinterklaas,

Spanjestraat 1,

0612 Hemel,

Belgium