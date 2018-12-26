【小孩教煮餸】聖誕節快樂！　營養師建議5招開健康派對

聖誕節快樂！想聖誕節開派對也食得健康，就必須要選擇低鹽低糖的食材，否則在狂歡過後便要迎來過多的脂肪。今次以翔製作的派對小食，雖然細細粒，不過亦不能多吃啊！

小朋友煮食除了可訓練小手指的小肌肉之外，還可以讓他們接觸不同質地的食材。今次以翔就第一次嘗試融化綿花糖，並把黏黏糊糊的綿花糖放在手上搓成球形，還看到綿花糖融化後變成一絲絲，讓他感到很開心。

認可營養師（香港營養師學會）—吳耀芬（受訪者提供照片）

營養師：5招舉行健康派對

香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）說，過量地攝取糖分和脂肪會引致過重或患上肥胖症。攝取過多糖份也會增加蛀牙的風險。

而她對派對小食的食材有5招建議：

1.以雞鎚、雞髀代替雞翼，隱藏脂肪較低，想有脆卜卜的口感可用氣炸鍋。

2.薯條薯角也可利用氣炸鍋或者焗爐製作。

3.可選擇紅菜頭切片、羽衣甘藍等食材，用焗爐製作脆片，含有豐富膳食纖維和維他命，更加健康有益。

4.製作三文治時，可用火雞片代替火腿，鈉含量較低；若需要用到沙律醬，可調整使用份量或選用低卡沙律醬。

5.飲品方面：可以選用無糖可樂代替，提議無糖青檸梳打水/士多啤梨燕麥奶昔、無糖忌廉溝鮮奶，如要飲果汁也要選用鮮榨的。