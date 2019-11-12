為防孩子幼稚園面試失準？家長應做5件事｜四個小孩的校監

最近為幼稚園面試的高峰期，家長均希望孩子可以面試時有良好表現，不少家長出盡法寶，如讓孩子上面試班等。其實，家長可事前及當天先和孩子一起輕鬆做好準備便可以。

事前準備：事前視察學校

首先說事前準備，幼稚園面試不是一件突發的事，家長可於面試前一、兩個星期，抽空帶孩子到準備面試的學校一、兩次，好讓孩子知道將要到該校見老師，並用孩子平時喜愛的用詞形容這次見面，例如「和老師玩耍」、「認識新朋友仔」這類輕鬆的字眼，家長千萬別以「面試」形容，因為當孩子在壓力下的臨場表現只會剩餘平常的七成。當他們面試時緊張，表現又會再打七折，小朋友只餘下不到一半功力了！

保持孩子心情愉快

任何人在開心的心情下，事半功倍，所以讓孩子保持愉快的心情是非常重要。當孩子感到在被逼下面試，他們會心情不佳，更會拒絕合作，有些有性格的小朋友更加臨場不理睬老師或家長。所以父母需於孩子面試前為孩子的心理上作好準備，如經過幼稚園時一起期待的望望學校環境，給孩子想像空間說：「學校入面很好玩的！我們可以和很多朋友一起玩。」若家長知道學校即將會考什麼類型的題目如唱歌，便可預先告訴孩子：「我們將會同其他小朋友一起唱歌、跳舞，到時會很開心啊！」

如果是K1或N班孩子，面試會由父母陪同，家長亦可向孩子預告，「媽媽會陪你一起唱歌跳舞。我們到時唱得開心一點。」孩子唱歌開心，自然表現良好。同時，家長切勿跟孩子說:「我們到時唱得好點。」因為若要求孩子做好，便會為他們帶來競爭的錯誤教導，也會添加壓力，學校亦容易誤會你或許是「怪獸家長」。

家長不要心情暴躁

除了孩子之外，家長也要保持良好心情。在面試前兩、三日，家長讓孩子保持心境愉快，自己的情緒也不要失控。大人有時候放工回家，再加上擔心孩子面試，難免有壓力及心情暴躁，我們必須先控制自己情緒，以免令孩子同樣感受到壓力。

家長和孩子可透過親子共讀的方式，一起減壓。若孩子準備面試的幼稚園具親子閱讀的環節，父母更可預早一兩個星期前開始和孩子一起閱讀更多，好讓大家一起享受及習慣更多的親子閱讀，。即使到面試時，只需如平常真情流露，便會有好的表現了。我們只要讓小朋友心情及表現如平常般，孩子便會發揮得最好。

假若當孩子面試當日，孩子不願意合作，家長應怎辦？

若遇上這情況，父母只能見招拆招。但有些不合作情況，卻可避免，例如孩子早上沒有吃飽便去面試、肚痛不舒服等，家長需細心留意及預早讓孩子吃飽及有足夠時間去廁所等。

若孩子在因臨場做不熟悉的事，父母不要斥責孩子，應多鼓勵孩子嘗試，並說「等媽媽和你一起試啊。」只要孩子願意嘗試已經很好，並不需要計較他們嘗試的結果如何。

不過，若孩子怎樣也不願意合作，父母或需再重新考慮孩子是否不喜歡該學校。因為小朋友心靈是非常敏感的，他們或會覺得學校的老師惡、不喜歡學校的環境等，父母也需考慮孩子的感受。同時，我們必須提醒家長，無論面試結果如何，家長也千萬不要責怪孩子，否則得或失了面試、但卻失了親子關係，豈不是得不償失？

活在香港的教育制度下，相信孩子讀書生涯有無數的面試機會，家長千萬別因一、兩次面試，而破壞親子關係，或傷害了孩子的脆弱心靈。無論面試時孩子表現如何，家長也應讚賞孩子的付出及，努力及嘗試，並不是讚賞結果，相信小朋友也很願意和父母到不同學校玩耍的，這些都是父母與孩子人生中的寶貴經驗，盼望每位父母及孩子都享受其中過程。

作者：伍馮美娟（四個女兒的校監）

資深教育工作者，四個資優女兒之母，曾於國際基督教優質音樂中學暨小學作英文科科主任多年，現為聯合基督教音樂幼稚園校監。