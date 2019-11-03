【幼稚園面試】面試前過度亢奮？必學1招應對｜四個女兒的校監

當孩子玩得興高采烈時，家長要停止他們，幾乎是沒有可能的的事。近月為幼稚園面試高鋒期，我們也的確見過有不少孩子情緒易放難收，面試前依然無比興奮。這種情緒亢奮Hyper情況，我的四個女兒也偶有發生。究竟家長如何是好?

首先談及幼稚園面試時，我們若要避免孩子情緒亢奮，「預防勝於治療」是最佳方法。我們要在孩子玩耍前，預先與他們約法三章，包括他們需遵守玩耍的時間，當時限到，便要停止遊戲。當爸爸媽媽說時間夠了，要停止時，孩子也要遵守承諾。

不過，這不是一日可速成的教養方法，必須靠家長平日與孩子的親密關係及教養子女的功夫。假若家長平日放任教育，任由子女狂跑一千米也不管，當孩子在幼稚園面試時，父母想突然勒停孩子的一些行為，這是沒可能的事。在幼稚園面試過程中，這也是老師常觀察到父母如何教育孩子的情況。

許多人以為與孩子約法三章很困難，其實非也。家長可以 「Soft but Firm」 溫柔地向孩子說話，但立場必須堅定。即等於媽媽說只可以玩十分鐘，當孩子扭計或施展嗲功時，有些家長或會因心軟而說，「好吧！那再多十分鐘吧！」然後十分鐘又再十分鐘，家長這種因心軟而善變的態度別以為對孩子是好事，這剛好相反，反而會令孩子無所適從，因孩子不理解何時才是真的停止。

相反，若家長立場堅定，不會隨便改變結果，說了沒有便是沒有，當到了關鍵時刻如面試時，孩子便會言聽計從，老師也會因此從細節中觀察父母平常如何恩威並施地管教有方。這些日常生活細節，即使父母讓孩子上十堂、八堂的面試班，也無法幫助。

至於平日孩子到公園玩到亢奮，若家長要求孩子玩五成力、留五成力，那根本是天荒夜談，沒有可能的事；再者，我們也希望孩子在遊戲時盡情的遊戲，看見孩子玩得開心，我們也會心滿意足。那怎樣可以讓孩子在玩得興高采烈時讓他們停止呢？每個孩子玩耍開心及投入程度，因人因時而異，父母若在短時間內要求孩子平靜下來，極為困難。所以，家長可以嘗試以一個計時器，讓孩子知道玩耍的時間，預早一點告訴他們尚餘多少玩耍時間，好讓他們有心理準備接受停止。

+ 4 + 3 + 2

愈近離開的時間愈是最關鍵，而且愈年幼的孩子，需要與遊戲道別所需的心理準備時間愈長，建議較年幼的孩子，家長可預早三十分鐘告訴他們:「我們尚有30分鐘便要與滑梯說拜拜啦！」，20分鐘又再說一次。當他們20分鐘未肯走，家長可安慰他們尚有20分鐘可玩，然後10分鐘、5分鐘再說一次，如此類推。我家四個女兒有時候於20分鐘或10分鐘道別時，已沒電及自願和公園說再見了。

祝福家長們和孩子們在共渡歡樂時光時，也可以在喜樂滿滿地結束。

作者：伍馮美娟（四個女兒的校監）

資深教育工作者，四個資優女兒之母，曾於國際基督教優質音樂中學暨小學作英文科科主任多年，現為聯合基督教音樂幼稚園校監。