【幼稚園面試】樂希幼兒學校重視音體美　校長：勿要求2歲有功課

一般幼稚園的老師都是兼教語文、數學、科學、音樂、體育、美術等多個科目,學校和家長的重心都會放於小朋友的學術成績上,但位於太子的樂希幼兒學校(下稱Harts),則較強調音、體、美三科,外聘教師專科專教,讓學生可以向學術以外的方面發展。這項特色令學校深受家長歡迎,創校短短5年,已吸引不少人報名。 攝影:龔嘉盛

Harts沒有參加「幼稚園教育計劃」,實行半日制,分幼兒班、低班、高班三個年級,也有為2至3歲幼兒提供的PN班。往年報名人數約350人,K1提供學額約100名,2020/21年度幼兒班報名現已開始至11月9日截止。該校加入了樂基幼兒學校屬校協會,前樂基幼兒學校/幼兒樂園(九龍塘)的學生亦轉到該校入讀。校長Ms Lewis Vanessa Eirlys(下稱Ms Vanessa)表示,面試最著重家長的教育理念是否與學校一致,家長與子女的關係是否親密和諧也相當重要。

校內的體育課由專業體能教育團隊教授。 重視音體美 啟發孩子潛能 來自英國的校長Ms Vanessa指,Harts最首要的願景和使命是讓小朋友得到全人教育(whole child development)。她認為語文、數學等學術方面固然重要,但小朋友從音樂、體育、視覺藝術三個學科中得到不同感官刺激,加上奉行探索式學習(Inquiry-based learning),以啟發其創造力,對兒童身心發展也同樣重要。 學校每班都有雙班主任,本地班一位粵語和一位外籍老師;國際班一位普通話和一位外籍老師,另以Phonics教授英語,所以小朋友在學習兩文三語上有優勢。而音體美方面,學校專門聘請了專業團隊教授。音樂課中,K1會先學習敲擊樂,增強音樂感、節奏感;K2和K3就可以學習拉小提琴和口風琴。另外也會有合唱和音樂戲劇等音樂探索的經歷。視覺藝術方面,除了多元化的藝術創作,駐校藝術家也會每個月帶領小朋友認識一位著名藝術家及其藝術風格,例如Andy Warhol、Frida Kahlo、Pierre Renoir等。而體育方面,就會由專業體能教育團隊(Superzillas)配合學校日常課程設計一些跑步、障礙賽、跳躍等體能活動,以提升學童的體質。

她希望大家明白並非每位小朋友的強項在於學術,有些語言發展、社交發展有遲緩的小朋友,反而在音體美上有天份,學校投放更多資源在這些創意項目上,可以讓小朋友帶更多發揮空間。

專科專教 學生老師同樣得益

Ms Vanessa相信外聘的專業老師憑著多年在專項的經驗,可以讓小朋友得到更適合的訓練。「專科老師在三個領域有更深入的理解,能發展適當的技術,並了解如何將資訊傳遞給學生。」她強調學校老師並非沒有能力教授小朋友音體美,但當有外援幫助,他們可以更專注於學術上的教學。另外,因為當外聘老師授課時學校老師會在場,他們也會合作設計教案,所以學校老師可以同時從外聘老師學習到更多專業知識,教學相長。

+ 21 + 20 + 19

可能會有人質疑由專業人士教授小朋友,程度會否過於艱深,但Ms Vanessa非常強調以兒童發展的理論作為課程編排的根基。以視藝科為例,有些著名藝術家可能連一般成年人都未必認識,但老師並非教授小朋友一些「硬知識」,而是從簡單的概念讓他們接觸不同作畫風格。例如Andy Warhol的陰影、用色鮮明等,調節課堂的程度。Ms Vanessa希望擴闊小朋友的眼界、讓他們多接觸新事物,「Kids are never too young to learn,just need to give them the environment.」

學校作風開放 望家長理解認同

為了讓小朋友得到更一致、完整的教育,家校合作必不可少。Ms Vanessa盼望有意讓子女入讀Harts的家長,可以理解及認同學校重視音體美的教育理念。另外在語文、數學、科學也會以探究式學習進行方案教學(Project approach),需要得到家長的支援。

學校非常注重與家長的溝通,Ms Vanessa笑言「If they don’t bother us we will bother them.」她希望積極地與家長保持聯絡,即使家長平日不會接送小朋友,也希望他們每個月都能抽空到校面對面溝通,以便有效地跟進小朋友的學習發展。另外學校沒有家長教師會,但有「Friends of school」,鼓勵家長至少每年協助舉辦學校活動一次,從中讓小朋友感受到父母有參與教育他們的工作。該校的畢業生過去在升小面試中也有不錯的表現,不少也升讀熱門的直資及私立小學,包括拔萃男書院附屬小學、拔萃女小學、喇沙小學、德望小學、九龍塘學校(小學部)、保良局陳守仁小學等。