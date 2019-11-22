【區區好玩‧大嶼山】推介三條路線　遊古跡睇彈塗魚再掃街

「區區好玩」今個星期介紹大嶼山，我們為大家設計了三條親子好去處的路線，開始入秋，是時候到戶外郊遊親親大自然，讓小朋友享受戶外的樂趣。 （攝影：余嘉文、黃慧雯、許珞珩；部分為網上圖片）

路線一.大澳古跡遊

大澳一直被譽為東方威尼斯，大家可以在大澳感受原居民純樸的漁村風情。大澳有許多古跡文物，小朋友可以一邊遊玩，一邊欣賞靚景！

大澳虎山（玩）

大澳虎山路線（網上圖片）

虎山是大澳的最高峰，要登上山峰大概需要3個小時，不過沿路輕鬆易行，適合親子活動。在山頂上可以遠眺大澳墟，而虎山觀景台更有數條海豚模型，供遊人影相留念。

大澳素食餐廳（沿路見到招潮蟹，彈塗魚）（食）

行山後當然要食餐好！在大澳最出名必數海鮮，今次介紹一間素食餐廳--海韻素食菜館，餐廳入面都會有海鮮食，不過去過的客人都極力推介幾道招牌小菜，其中包括：正宗鹽焗雞、自製豆腐、芋頭卷、芋頭魚、荔薯酥餅等，每樣都看到流口水。

由巴士站歲行至這間的餐廳的途中，記得要留意四周，因為當走過大澳海上行人穚時，能看見招潮蟹、彈塗魚等，可順道讓小朋友認識濕地動植物。

「掃街」 (食）

如果不想吃正餐，亦可以試試大澳的街邊小食。其中掃街必食的莫過於炭燒雞蛋仔，每次都大排長龍，想食就要有耐性！另外，還有超大魚蛋、烤魷魚、茶果等等。小朋友與父母一起享受一下「掃街」風味，亦是不錯的選擇！

大澳文物酒店 (玩）

大澳文物酒店（維基百科圖片）

大澳文物酒店前身是大澳警署，於1902年興建，於1961年至1962年增建宿舍，於1996年更改為大澳警崗，同年12月關閉。之後這地方被改建成為酒店，於2012年開幕。

2009年12月18日，古物古蹟辦事處確定舊大澳警署為二級歷史建築。到2010年6月17日，舊大澳警署的活化工程啟動，工程中內外盡量保留，舊有的報案室改建為文物探知中心，展出紀念當年警署運作的收藏品等；而守護塔則變成多用途室。父母可以帶同小朋友來到這裡參觀，讓小朋友看到過去的警署，十分有意義。

其中酒店裡面很特別地方是，其擁有一間原為署長室的200呎海景套房外，另外設有8間海景房間。全部以警察職級、大澳地標或者警輪命名，很特別。

+ 2

路線二. 昂坪探索之旅

要去昂坪，可以選擇在東涌臨時巴士站乘搭23號大嶼山巴士或乘坐昂坪360纜車。記者建議乘搭昂坪360纜車，一來風景優美，二來亦比較快，亦可以選擇去程巴士，回程纜車，一方面可以看到不同風景，另一方便選在黃昏時間乘搭纜車，更有機會看到美麗的日落！

昂坪360纜車（攝影：余嘉文）

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昂坪市集（食+玩+買）

昂坪市集（攝影：余嘉文）

昂坪市集充滿文化氣息，入面更有很多不同的食肆，又有商店可以購物。除此之外，市集更不時有功夫、雜耍、粵劇等不同表演，絕對有觀賞價值。而市集內更設有「360 大舞臺」、「360 動感影院」，很適合大人小朋友一起玩。

+ 3 + 2

天壇大佛（玩）

天壇大佛（攝影：余嘉文）

天壇大佛是座位於香港大嶼山寶蓮寺前木魚峰上的釋迦牟尼佛像，要行上去必先登上268級石階，樓梯相對筆直，行上去前都會有點累，不過沿路的風景優美，而且最近入秋，走上去還會有陣陣的涼風吹來，很舒服。而天壇大佛是香港著名的旅遊景點之一，無論如何都要帶上小朋友來看看。

大嶼山郊野公園（玩）/心經簡林（玩）

（攝影：余嘉文）

天壇大佛一旁有一條小路可以通往心經簡林，約走15分鐘便會到達休憩地，右轉便是心經簡林，直走可以通往鳳凰山，如果有時間可以和孩子一起行山。左轉可以走進昂坪樹木研習徑通往北大嶼山郊野公園，沿途可以看到各式各樣的樹木，大家可以按照喜好前往不同方向！

+ 5 + 4 + 3

東薈城（食+買）

東薈城（攝影：余嘉文）

東涌東薈城有許多品牌開倉，近期更進駐不少童裝店舖，商場內亦有許多美食，絕對是一天下來完結的好地方。

貝澳沙灘（玩）

貝澳泳灘（攝影：許珞珩)

大嶼山的貝澳泳灘設有快餐亭、燒烤爐、更衣室、淋浴設備和洗手間等設備，泳灘附近，還有些陽光茶座提供各式美食，聽著海浪聲品嚐餐點，很有遠離凡囂的寫意感覺。

貝澳泳灘是地形狹長的長沙泳灘，雖然現在已經入秋不適宜入水暢泳，但在沙灘旁吹吹海風，依然寫意。