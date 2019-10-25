【區區好玩‧荃灣】室內室外玩盡3條路線　親子餐廳食完再放電

「逐區好玩」今個星期先介紹荃灣區，我們為大家設計了三條路線，最近天氣開始轉涼，除了室內玩樂，我們同時亦推介戶外遊路線，滿足大家所需！

路線一. 玩轉室內場

IKEA兒童樂園（攝影：龔嘉盛） 免費兒童樂園--IKEA荃灣​分店（玩） 荃灣8咪半內有一間開幕兩年的IKEA分店，除了可以購物，還有兒童樂園和餐廳。Småland兒童樂園和餐廳位於IKEA 7樓，兒童樂園以森林為主題，有特大的波波池及一箱箱不同的玩具，免費入場。 爸媽可先到門口的登記處取票，填妥入場登記表格後留意熒光幕的輪候號碼。之後要在入口提取用來放置小朋友的外套及鞋子的貯物箱和貼紙，在貼紙上寫上小朋友的姓名和貯物箱編號，然後貼在小朋友胸前。

遊玩時間：45分鐘（星期一至五）；30分鐘（星期六、日及公眾假期）

身高限制：90至120cm

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The Big Things水瀨母子（攝影：王淑君） 南豐紗廠-The Big Things（食＋玩） 這間Playhouse主打來自北歐芬蘭的設計，希望把香港少見的自然環境和動物，帶到小朋友面前。最矚目的，應該就是場入一隻大型的狐狸和一對水瀨母子，小朋友可以在牠們毛茸茸的身體上攀爬和休息。 場內最吸引小朋友的必受樹屋及火山滑梯。「樹屋」不只有不同高度的滑梯，也設有繩網、搖搖吊橋等障礙，訓練小朋友的手眼協調；而「火山滑梯」，設有2個不同的高度，兩旁的位置是讓小朋友手腳並用地攀爬上頂，中間則是平滑的，小朋友可以滑下來，而區域之中也有些石頭形狀的咕𠱸，任小朋友自由玩樂。

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南豐紗廠-食

南豐紗廠走文藝路線，不過場內都有餐廳適合小朋友，包括遊樂場附屬的餐廳，以及以粵劇做主題的餐廳。

The Big Things Kitchen（攝影：余嘉文） The Big Things Kitchen 餐廳位於室內遊樂場The Big Things旁邊，提供西日式前菜、小食、主菜、甜品、飲品等等，方便父母一邊吃飯一邊等候小朋友玩耍，亦讓小朋友玩耍後補充體力。

查篤撐（攝影：余嘉文） 查篤撐 這間餐廳以本土文化為主題，不只教小孩子粵劇，裡面有間小餐廳，賣特色小吃。當中又以9款以粵劇用語發音命名的肉丸最為有特色。餐廳內亦有許多打卡位可供小朋友拍照留念。

鯨魚花園（攝影：余嘉文） 愉景新城D-Park- 鯨魚花園（玩） 鯨魚花園是個免費的半戶外遊樂場，其中亦以15米長的木製鯨魚最吸引小朋友！小朋友可以進入鯨魚「體內」遊玩，亦可以爬上鯨魚身上玩滑梯。公園內亦有適合幼兒的長頸鹿滑梯，亦有氹氹轉、打擊樂器區 、攀爬架等等。

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開放時間:

星期一至五 12:00nn - 7:00pm

星期六、日及公眾假期 11:00am - 7:00pm

派籌時段：

星期一至五不設派籌

星期六、日及公眾假期 第一節12nn / 第二節 4pm / 第三節5pm

愉景新城D-Park-親子餐廳（食）

愉景新城有數間餐廳都適合親子進食，有一些有卡通主題，亦有親子餐廳。

Donut Cafe（攝影：李欣愉） Donut Cafe 愉景新城內有一個場地總佔地面積逾2萬平方呎，以一站式健康餐飲、探索玩樂及家庭購物空間為賣點的Donut Village，當中最囑目的必定是親子餐廳「Donut Café」，場內遊樂設施主要分為多元玩樂設施及幼兒區。3-8歲的小朋友可於飛船、繩網及滑梯自由上下穿梭及探索；而幼兒則可在下層的軟積木區及馬戲帳蓬嬉戲，或於迷你超級市場透過角色扮演發揮創意。 餐廳為滿足大人及小朋友需要，特以近年外國流行的Impossible Meat（植物肉），設計出一系列健康又美味的餐單，另外亦有多款色彩繽紛、讓人胃口大開的甜品。餐廳提供的食物不但賣相漂亮，而且含不少蔬菜，味道亦是期待以上。

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Play House Play Cafe Play House Play Cafe以森林動物園為主題，不但有超大型的波波池，還有滑梯、 樹屋等玩耍區域。小朋友在放電的同時，爸爸媽媽可以在場外餐飲區進食。餐廳有數款兒童餐可供小朋友食用，亦有薄餅、意粉、小食、飲品等等。

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夢見屋（攝影：黃慧雯） 夢見屋X癲噹主題餐廳​ 在這家餐廳入面，大家會見到很多卡通公仔癲噹和老友阿讚的蹤影，由公仔、到牆上的畫，再到餐牌、菜式等，通通都會見到他們。他們以不同的造型示人，非常可愛。無論大人定小朋友，實會爭相與他們合照留念。 由於食物的造型上，餐廳利用癲噹等卡通人物造型為主，在賣相上十分吸引，相信大家必定相機先食。食物上，好似有萌貓芝心年糕、香趣雞塊伴貓咖喱飯定食、癲噹兒童定食、士多啤梨貓屋吐司、蜜糖喵班戟等等，款款吸引，一定會有驚喜。

路線二. 親子戶外行山遊

大帽山郊野公園（網上圖片：維基百科） 大帽山郊野公園 最近天氣轉涼，父母除了帶小朋友去室內的playhouse玩之外，與小朋友一同行行山，呼吸大自然的空氣亦是不錯的親子活動。位於屹立新界中部的大帽山，高達957米，是香港最高峰。大帽山郊野公園主要是草坡，樹林只生長於比較低的地方。這個時候，一家人除了可以在當地帶埋食物野餐之外，還可以一邊聊聊天，欣賞風景。

大帽山郊野公園遊客中心（玩）

除了可以野餐、欣賞風景之外，大帽山郊野公園還有遊客中心，設有展覽廊及活動室，讓小朋友更為了解全球及香港的氣候變化、氣候變化對本港的樹林、生態系統以及極地的影響。然而展覽廊更有多元互動的展品及遊戲，令小朋友更為明白愛護郊野環境和珍惜地球資源的重要性。乘九巴離開時，可在荃灣站下車，再到D PARK玩及食飯，又或在荃灣西站下車，到荃灣廣場。

詳情：

開放時間：星期一、三至日，上午9點30分至下午4點30分；星期二（假期除外）、農曆新年年初一及初二休館

查詢：2498 9326

如何前往：可於荃灣西鐵路站總站乘坐九巴51號，至「郊野公園」站下車，再沿大帽山道步行約5分鐘。

路線三‧戶外公園遊

荃灣體育館兒童遊戲室（康文署圖片）。 荃灣體育館（玩） 荃灣體育館是荃灣區內惟一設有的兒童遊戲室的地方，該兒童遊戲室以海洋為主題，有雙層攀爬架迷宮、機關及滑梯等等，而且年紀較細的小朋友想玩得更安全，更可以前往轉為他們而設的小小孩玩樂區。 地址：新界荃灣永順街53號 人數限制：30人 定期保養日：每月第一及第三個星期四上午7時至下午1時 (如該日為公眾假期，保養日則順延至下一個工作日) 查詢電話：2392 9570

荃灣公園（玩） 荃灣公園座落荃灣區市中心地帶，公園位處海旁，故以「海洋」為設計主題。遊人可在公園的許多地方，從不同角度眺望對岸青衣島、藍巴勒海峽及遠方的汀九橋。其中兒童遊樂場提供一系列遊樂設施，包括獨立的彈簧鞍馬和組合式的遊樂設備，應有盡有，適合不同年齡的兒童。除了可以在兒童遊樂場玩，荃灣公園更有兒童單車徑，適合兒童練習。 另外，家長可以帶同小朋友一起登上瞭望塔，瞭覽荃灣公園全景及四周景物。如果有養寵物的更可以帶同寵物去放電，現場還有寵物公園，既有寵物廁所，又有供水設施，十分方便。

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