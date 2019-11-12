【11.12】學校未有處理指引　催淚煙攻入校園　醫生建議4招應對

繼昨日三罷後，今日（12日）早上再展開「破曉行動」，不少主要道路今早受影響，令人擔心會否和昨日一樣導致多區發生衝突，而作為家長，最擔心的必是子女安全，尤其是昨日發生多宗催淚彈波及學校事件，而教育局未有停課安排，行政長官林鄭月娥今早強調政府不會貿然停工停課。 有家長發起網上聯署，讉責香港政府漠視催淚煙禍害，要求徹底清潔被催淚煙波及的公眾地方，包括大、中、小學及公園等青少年及兒童經常出沒的地方。若催淚彈或煙波及校園，學校和家長應如何處理？

家長發起網上聯署

環境難以疏散 宜馬上回室內

警方於上學日在校園附近使用催淚彈驅散，一度波及多間學校，而不少校長亦表示政府沒有指引說明校方應如何處理這類突發事情，甚至受污染後如何清潔也沒有方向。對此，公共醫療醫生協會會長馬仲儀直言：「一般情況下，如果你身處一個受催淚彈影響的區域，最好是離開現場，但實際情況很多時是無處可避。」她重申，投放催淚彈要看環境、空氣流通程度和投放數量亦要考慮，絕不能胡亂施放！如不幸，催淚彈波及到校園，以下是比較可行做法：

催淚彈殼

1.受波及後，老師應馬上帶所有同學回班房，尤其是在操場的同學

2.班房要關門、關窗、關冷氣，開風扇

3.沒有任何有效裝備的情況下，如可提供濕毛巾掩口鼻已是最好做法

4.老師要提醒同學勿用手觸摸眼、鼻、口，並留意有沒有同學出現異常狀況

+ 6 + 5 + 4

家長自行判斷是否停課

對於學校未有清潔指引，馬仲儀認為目前校方可以做的就是盡量負責任地用水及清潔劑重複、多次擦拭受影響位置，她強調，不可能清潔到每個角落。小朋友受影響後，校服可以的話最好是棄掉，太緊的衣物可以直接剪開，避開脫衣時化學粉末再次接觸到皮膚，如不打算棄掉，家長就要帶上手套重複沖洗。

馬仲儀自己也是一名家長，留意到有學校今日（12日）繼續停課，有部分則如常上課，但作為家長她會自行判斷小朋友能在安全、健康的情況下上課才會給小朋友上學。「如學校受催淚彈影響，亦應完成清潔才宣佈開課，不應翌日便若無其事！而受影響學校或會殘留催淚煙氣味或粉末，但一般口罩是無法預防這些化學微粒。」她說。

飯盒供應商 葉璋時攝

催淚彈影響飯盒會致癌

幼稚園、小學甚至中學的學生，他們的午膳有不少是由學校的飯盒供應商提供，不考慮運送途中有沒有受到催淚氣體污染，馬仲儀認為，只要校方懷疑當日午膳飯盒被附近的驅散行動釋放的催淚氣體波及，最好就不要食用。「如飯盒已沾有化學粉末，同學接觸到便會受影響，在開飯盒時或會令化學粉末飄進飯盒內，同學進食後便有機會肚瀉、肚痛。另外，這類化學粉末含二噁英等致癌物，因此不宜進食！」她說。