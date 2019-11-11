【11.11三罷】誘發哮喘皮膚炎　專家：兒童是催淚煙最大受害者

今日（11日）香港市民發起「三罷」，即罷工、罷課及罷市，以對政府表達不滿。今早除了交通受影響外，警方更在多區的校園附近投放催淚彈，部分學校的學生更是如常上課，當中不乏是幼稚園和小學，多間大學包括香港大學、中文大學、浸會大學及教育大學宣布因應社會情況持續惡化，明日（12日）將繼續停課，教育局至今沒有作出停課安排，更指現時無需實行停課安排，現時學校運作大致正常。 不少家長擔心子女回校會吸入催淚煙，影響健康，專家強調催淚氣體對小朋友的禍害比成人更嚴重！

今早警方在將軍澳唐俊街一帶施放催淚彈，催淚煙飄入附近校園。（賴雯心攝）

催淚彈對小朋友影響更大

衞生署於昨日在衞生防護中心網頁公布一份名為「催淚煙的健康資訊」並承認，有研究指催淚煙可對生理和心理健康有持續的影響，特別在兒童、長者、患呼吸系統疾病或有敏感情況的人士等。而催淚彈是驅散人羣的裝備但只限於戶外環境使用，但剛巧香港到處是高樓大廈，令即使在戶外投放催淚彈，亦令整個區域受到難以清潔的污染，這些對人體有害的化學品可謂是「避無可避」。

香港中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌指：「催淚彈的化學成分密度大於空氣，這些成分約半至一小時便會降落到離地面三至四尺高度，基於年幼兒童的身高更接近地面，加上他們的呼吸頻率比成年人多，因此兒童是催淚煙最大的受害者。」

部分人會造成長遠影響

許教授解釋，一般情況下，催淚彈造成的影響只是短暫的，但亦有部分人士有機會造成長遠影響，例如受催淚煙影響後，沒有正確清洗雙眼，便會增加將來患上白內障、青光眼機會，也有個案指出，在接觸催淚煙後，會誘發持續兩至三年的哮喘症狀；也有個案是引發過敏性皮炎等。

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清潔注意事項

許教授建議要盡快清洗受污染區域，皆因催淚彈的化學成分會持續生效長達最少五日，因催淚煙的化學成分終會下沉至接近地面位置，所以地板和牆壁是首先要清潔的地方。如果家居、學校附近有任何活動引致警方最終使用催淚彈驅散，應馬上關掉所有冷氣、空氣清新機，事後再用清潔劑清洗其表面，並更換所有濾芯。

如即時受到影響並出現不適症狀，應馬上用清水或生理鹽水沖洗雙眼十至二十分鐘，用皂液清洗皮膚及臉部。衣服是比較麻煩的，因為難以馬上清洗，最好做法是拋棄，否則要確保清洗一段長時間。受影響後亦不要揮動衣物，依附在衣物上的化學物有機會飛入眼、鼻、喉。