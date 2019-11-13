【全港停課】停課不停學　家長主動發起「共養共學」支援父母

教育局今日（13日）宣布全港學校明日（14日）停課，或許會令家長措手不及，尤其是多孩家庭，父母或者未能即時兼顧孩子們的照顧需要。一些有心的家長在社交平台和媽媽群組中發起「共養共學」，在安全的前題下，為附近的小朋友籌組簡單的共學小組，並且分擔有需要家長的重擔，互相扶持。

(「共學起動」提供、資料圖片)

由於各區的交通和社會狀況，教育局宣布全港幼稚園及中小學停課，並呼籲學生留在家中。有家長在社交平台發起「共養」小孩，幫助身有要事的父母互相照顧孩子，並且鼓勵「停課不停學」，即使停課在家，學生亦能持續學習，有所得著。育有一名女兒的「共學起動」發起人之一Svah十分欣賞這位家長主動義務統籌，她知道幼稚園的老師因客觀狀況未必能夠回校照顧學生，因此她和丈夫今天亦有在家長群組中，發起照顧附近有需要的小朋友，發揮鄰舍互助的精神。

(FB 「不願小朋友成為功課奴隸」群組截圖)

共養共學 互助互諒

Svah認為在停課的時間，家長或許一時間會感到很困難，有很多生活上的事情要相理，尤其是有多於一個小孩的家庭，家長在照顧上會更辛苦。而「共養」的目的就是在家長群組中互相支援，並且可以讓孩子一齊學習，甚至年紀較大的哥哥姐姐也能一起照顧幼兒。

另外，面對突如其來的社會事件，家長和孩子也可能出現不同的情緒反應，家長之間可以聚首一堂幫忙舒緩，也能一同覺察小朋友的不安情緒，而小朋友也可以共讀一些繪本，透過故事解答孩子的疑問。

如若家中的環境安全，家長可以自發組織一些規模小的共學小組，2、3個小朋友在屋苑平台也能起動。「雖然小朋友和熟悉的玩伴一起共學會安心些，但大前提是安全，如果家長認為交通和環境不夠安全，可以選擇在較近的地區一起小型共學。」Svah建議說。