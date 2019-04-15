【另類教育】兒子說童年不快樂　嫲嫲帶孫上「共學」重新學教仔

「我退咗休㗎喇！」今年65歲的鳳姨說，閒時弄孫為樂，然而有一天她的小兒子閒聊說跟她說，其實小時候他並不快樂，覺得父母經常丟下他們兄弟在家。鳳姨才開始反思，以前的教育或許真的對兒子們有所虧欠，看着2歲的孫兒焯焯，難道又要用同一種方式教養嗎？除了傳統的方式，又有什麼方法可以教好小朋友？這些問題都讓鳳姨不停去思考。 （部分圖片由機構提供）

鳳姨今年65歲，和孫兒一起上共學組。 鳳姨是「小袋鼠共學組」的成員之一，在媽媽群之中較為突出，因為她是焯焯的嫲嫲。為了帶孫兒一星期上2次共學，她甚至放棄了喜愛的歌唱班。想要「長老」接受非傳統的教學，或許是很多媽媽的煩惱，而令鳳姨踏出這一步，全因兒子們的說話。 鳳姨回想以前教育兒子們：「覺得小朋友唔需要咁多玩具，唔鍾意佢哋畫花幅牆、貼貼紙，整到污糟晒。」她也曾把兒子送到托兒所，「有時都會覺得虧欠咗佢哋」。後來，她聽說以前教育的方法，其實是會扼殺小朋友的創意，而有次和細仔談起時，不料他告訴鳳姨原來他童年並不快樂，經常自己在家很可憐，又說小朋友乖乖長大並不是必然，令鳳姨不禁反思什麼才是對小朋友好的教育。

孫兒焯焯是「超細B」，鳳姨的媳婦也不想焯焯這麼早入幼兒園上學，又不想他日日夜夜對着外傭，剛巧鳳姨聽說了「小袋鼠共學組」，商量後就決定由鳳姨帶焯焯「共學」。

在共學團之中，小朋友可從各位父母身上吸收長處，學習不同的才能。 輪流帶活動 家長與小孩一同成長 在「共學」之中，家長需要輪流設計活動給小朋友玩，鳳姨一開始也擔心自己能否勝任。「但我以前學話劇，可能表情多啲，就試下講故事。」接着她又試帶小朋友踩單車、學煮食，也令自己愈來愈有信心。「唔止焯焯學到嘢，我都學到唔少。」鳳姨說。 「小袋鼠共學組」是「共學起動」的其中一個共學小組，由去年12月開始由各區家長自由籌組共學小組，現時已有15個小組。「小袋鼠共學組」召集人Phoebe在早前的「共養善養分享會」之中，講述她認為「共學」、「共養」就是一群家長去參與，小朋友從中就能在不同的人身上學會各種各樣的。

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召集人之一Phoebe。 Phoebe說：「父母就似大樹，小朋友就似小草，共學就如同有集合了不同的大樹，去庇蔭各株小草。而樹與樹之間，也能互相扶持。」在共學的時間中，除了小朋友學到不同家長的長處、享受不同的活動之外，家長之間也能交流不同的教養難處，不只升學的煩惱，在育兒路上的情緒、小朋友行為等等都可以和同路人傾訴，給予支持。 「例如我細個好鍾意遊山玩水，到仔仔出世後我冇信心可以帶佢一齊去。」Phoebe說：「但喺共學組中，好多家長一齊照顧小朋友，原來我都做到帶仔仔一齊行山。」她指兒子很痴身，又是共學組中年齡最小的孩子，但和共學的家長建立了信任後，兒子也能放心跟其他家長去玩，「至少去廁所都有人睇住」。 鳳姨指共學組的家長都很包容，而她對不同的育兒意見也會多思考，取一個平衡點。「我覺得參與共學組係雙贏，家長同小朋友都一齊學到更多！」

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