【小一自行派位】學生人口上升　最高蠶食45個統一派位學額

小一自行分配學位結果今日出爐，教育局上周五公佈今年有52,473名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有23,340名兒童獲派此類學位，成功獲派此類學位的學生不足半數，有44.5%，今年跟去年一樣，蠶食派位名額最多的是香港教育大學賽馬會小學（超收約45人），校方指今年會加開多一班，總學額增至約100人，自行收生人數約50人，最後實際錄取了95人！

今年分配學位成功率上升0.4%

2020年入讀官立及資助小一的自行分配學位結果今日（11月18日）公布，適齡的學生人數相對減少，上年度有51,460名學童申請官立及資助小學的自行分配學位，共有22,702人獲分配學位，成功率達44.1%。；而今年適齡學童較去年增加，今年的申請人數增加至52, 473人，有23,340名兒童獲派此類學位，成功獲派此類學位的學生不足半數，有44.5%。

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根據現行的小一入學統籌方法，在「自行分配學位」階段，主要分為「必收類」和「計分類」。「必收類」的學生，為有兄／姊在該小學就讀或父／母在該小學就職的申請兒童提供的學位，屬校方必須取錄的「世襲生」，約佔學校小一學額30%。若有未能盡用的學額，學校可撥給「計分類」學生，根據「計分辦法準則」所計得的分數，去決定派位的優先次序，佔學校小一學額不少於20%。

香港教育大學賽馬會小學：明年會加開一班

香港教育大學賽馬會小學回應指，校方會由過往的3班，明年增至4班，校方指暫未落實總收生人數，提醒家長在明年統一派位前到教育局網頁查看總收生人數。根據學校每班人數為25-26人估計，預計總收生人數約為100人，即自行分配學位階段收生人數約為50人，但實際收生為95人，超現收學額約為45人。

另一間位於中西區11網的聖公會聖彼得小學，去年在自行分配學位階段沒有超收學額，今年卻超收24人，預計只餘下66個學額予明年的統一派位。

往年大由部分直資小學會在自行分配學位結果公布前後，公布取錄名單，令家長可在兩者中即時作出抉擇，由於今年受到社會事件影響，不少直資學校的面試都需要改期，部分學校更將第二輪面試改至12月，不少家長在現階段都會先保留自行分配學位的學額，令後補的學生機會減少。

被放棄的自行學位會落入叩門位

不少家長也有疑問，若直資學校12月後或明年初公布取錄名單，家長放出自行分配學位，這些學位會讓後補名單補上，或是直接放在統一派位名額中？Ken Sir表示：「這在行政上是沒太大影響，因為屆時選擇讀直資學校，如直資取錄了，其放棄的自行學位未必一定跌落統一派位，因為統一派位一般是學校百分之50，所以被放棄的自行學位會落入6月統一派位放榜後的叩門位。既然個位會跌落叩門位，就自然不會再有後補位在此時出現。」