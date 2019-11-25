嘉諾撒聖瑪利書院本周未能復課　老師：爭取教育局撥款津貼清潔費

位於尖沙咀柯士甸道的嘉諾撒聖瑪利書院，鄰近理工大學，受反修例示威影響，催淚彈和汽油彈濃煙及殘留物湧入校園。學校宣佈復課日期押後至12月2日（星期一），學校劉老師向記者表示在校友及家長的贊助下，學校在每個課室已安裝高效濾網空氣清新機淨化空氣；而校園外圍街道的清理，會由食環署負責，校方澄清現時並未考慮搬校舍。

嘉諾撒聖瑪利書院於11月24日在其網頁內發出通告，向大眾更新學校清潔工程進度，預計復課日期需要押後至12月2日（星期一），該校劉老師回覆記者查詢關於學校清潔進度，她說：「學校星期六已開始外牆清潔，這兩日一直在進行，而班房內的消毒、除致敏源亦在這兩三天一直在進行，我們會小學及中學一起進行，預期星期三至四會完成內及外的清楚，小學、中學一起全面復課。但學校仍要視乎當時情況，因為理大現時仍在擾攘當中，如果有任何狀況，我們也可能被迫提早放學，又或者作出另外安排，但如果純粹根據校園清潔的進度，我們下星期一就可以全面復課。」

（資料圖片／陳永武攝）

希望環保署可替學校做檢測

另外，對於教育局在協助學校進行清潔上，劉老師表示教育局仍在商討中。她說：「在校內清潔上，我們仍與教育局在商討清潔事項，因為油尖旺區的學校也有與教育局開會，期望教署作出相關協助。教署向我們表示已聯絡不同部門，第一時間是食環署，已幫助清洗學校對出街道，而且應該不只清洗一次。但我們也希望有其他政府部門，例如環保署可以作出空氣檢測，但這方面就未有回覆，所以我們先找一些專業可做驗證的公司及實驗室可以幫我們做檢測，但這仍在進行中，因為也不是太容易。」

（資料圖片／胡家欣攝）

等待教育局支援當中

另外，劉老師表示校方亦有向教育局查詢會否像之前颱風「山竹」時，對清潔校舍撥出特別津貼，教育局回覆他們需要時間去視察及研究，未能很快作出決定。「我們仍都在爭取當中，其實我們與油尖旺區的校長也一起等待教育局在安排上、經濟上提供支援。不過無論教育局是否支援，我們學校也必須做好清潔，不可能等教育局有結果才做，我們很多謝家長、校友，有些幫助我們找資料，空氣清新機也是校友捐助，小學部的家長校友也出錢出力好關心學校。」

學校在通告中已澄清學校未有計劃將班級暫時搬遷到其他地方上堂，早前有傳媒報導實屬謠傳。

嘉諾撒聖瑪利書院11月24日所發出的通告

循道學校今天復課

位於京士柏衛理道的循道學校亦受事件影響至今日開始復課，學校在網頁上向家長表示11月24日氣測量公司已到校進行空氣質素的檢測，得出的數據令人滿意，相信各教職員和學生都可以安心回校。為安全計，學校會安排該公司為校舍進行空氣淨化的工程，去除污染源，希望校內的師生可以有一個更理想的環境上課。

另外，學校已邀請了食環署到校舍附近的街道清潔，以及聘請了專業的清潔公司到校徹底清潔整個校園，尤其是加強清潔操場、走廊、課室、禮堂、圖書館和其他特別室等地方。至於冷氣方面，亦由專業公司協助清潔。此外，學校的事務員也會持續清潔各地方。為確保環境的安全，學校也聘請了空氣測量公司和園藝公司，分別為校舍進行空氣質素的檢測和植物的清潔，相信各教職員和學生都可以安心回校。為審慎起見，學校在未來的一、兩個星期會盡量減少學生在戶外的活動，並增加清潔校舍的次數。

另外，位於佐敦道的拔萃女書院及小學上星期密鑼緊鼓進行學園大清潔，並會照原定計劃於明天復課。