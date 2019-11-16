【催淚彈影響】小朋友落公園玩後現紅疹　住戶關窗仍聞到異味

自本周一的「黎明行動」展開後，學校宣布停課直至周日（17日）！小朋友不用上學，難免會落社區走走或到公園遊玩。不過，不少家長反映，小朋友落街或到公園玩後都出現不同程度的皮膚敏感反應，難免令人把事件與警方連日來於多區使用催淚彈導致污染扯上關係。

有居於屯門兒童近日皮膚出紅疹

住在屯門警署附近的余小姐育有8個月兒子，她表示每逢聽到警署開大聲公，屋苑的住戶群組就會互相提醒關窗和收衫。她指：「即使家中已關起窗戶，並開啟空氣清新機，仍會聞到催淚彈的氣味，根本避無可避。」屯門鄉事會路連日發放催淚彈，甚至射入小學校園內，記者在附近亦發現催淚彈的殘留物，對此，余小姐大嘆無奈：「附近是必經之路，就算想找親友寄宿也難以長久支援，知道催淚彈很毒都沒有辦法。」她又指，鄰居的小朋友近日皮膚出紅疹，懷疑與催淚彈有關，醫生已處方抗敏藥紓緩。

而在屯門西鐵站附近的屯門公園內，設有一些小型遊樂場，記者於周五（15日）到公園視察，發現有長輩帶3歲孫女到公園遊樂。李爺爺說不太留意催淚彈的新聞，趁孫女停課便帶她到公園嬉戲。

另外，也有網民在社交平台「大埔」群組中，公開指出兒子經過近日發射催淚彈的地方，全身出現紅疹，已向醫生求診。亦有網民集合大家小朋友疑受催淚彈影響的照片，引來家長擔憂！

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催淚彈含有有毒化學物質 2-Chlorobenzylidene malononitrile (即CS Gas)，加熱後會釋放出氯化氫 (HCI)、氰化氫 (HCN，即山埃) 及氮氧化物等 (NOx)，對環境及健康都帶來潛在影響。

香港中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌指：「催淚彈的化學成分密度大於空氣，這些成分約半至一小時便會降落到離地面三至四尺高度，基於年幼兒童的身高更接近地面，加上他們的呼吸頻率比成年人多，因此兒童是催淚煙最大的受害者。」

兒童身上出紅疹疑受催淚彈影響

許教授解釋，一般情況下，催淚彈造成的影響只是短暫的，但亦有部分人士有機會造成長遠影響，例如受催淚煙影響後，沒有正確清洗雙眼，便會增加將來患上白內障、青光眼機會，也有個案指出，在接觸催淚煙後，會誘發持續兩至三年的哮喘症狀；也有個案是引發過敏性皮炎等。

許教授昨日（15日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》時更表示，有受催淚彈影響的居民表示家中年幼子女身上出現紅疹，他相信是因為家具及衣物受催淚彈殘留物污染所致，建議受影響市民將受污染衣物用大量洗衣液長時間清洗，洗走殘留物。

根據外國研究，催淚彈的化學成分有機會刺激皮膚，導致出現以下情況：起水疱、皮下水腫、紅斑、水腫、淺度灼傷，報告亦指出，雖然化學刺激物（如催淚彈及胡椒噴霧）在一般情況下是安全的，但若在空氣不流通的地方使用，或使用高劑量的情況下，會對身體造成嚴重的危害，而小朋友、長者及患有慢性病的人士更容易受到這些化學物的負面影響。

家長發起聯署望引起政府關注

不少家長也關注近日警方在多區學校及社區設施，多次施放催淚彈，擔心影響兒童健康，更有定長在facebook開設專頁「no more Tear Gas HK 不要催淚彈」，並發起網上聯署，讉責香港政府漠視催淚煙禍害，要求徹底清潔被催淚煙波及的公眾地方，包括大、中、小學及公園等青少年及兒童經常出沒的地方，發起人指共收集了接近4萬位家長的聯署，之後會將聯署信寄給各立法會地方直選議員，希望議員向政府施壓，令政府要承擔清除社區殘餘殘餘催淚物質責任。

參考資料：Schep, Slaughter & McBride, 2015