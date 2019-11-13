【逃犯條例】連日多區學校疑受催淚彈影響　家長聯署要求徹底清潔

反修例風波持續超過5個月，近日各區更爆發大規模示威，警方在多區施放催淚彈驅趕示威者，單是昨日（12日）在香港中文大學就發放過千枚。截至昨日，警方曾在全港16區施放催淚彈，當中不少幼稚園、小學及中學受到波及。 雖然教育局剛宣布明日（14日）停課，但有專家指出催淚彈的化學成分會持續生效長達最少五日，而不少校長亦表示政府沒有指引說明校方應如何處理這類突發事情，甚至受污染後如何清潔也沒有方向，令人擔心學童的健康受到威脅。

有家長在facebook開設專頁「no more Tear Gas HK 不要催淚彈」，並發起網上聯署，讉責香港政府漠視催淚煙禍害，要求徹底清潔被催淚煙波及的公眾地方，包括大、中、小學及公園等青少年及兒童經常出沒的地方，至今已收集不少家長簽名。

警方於過去3日曾於多區施放催淚彈，催淚煙殘留物能隨空氣影響附近一帶居民及學校，催淚煙殘留物的範圍，會因應其發射數量、當日天氣及當區地形所影響。以下為過去3日曾施放催淚彈的地區，及附近可能受疑影響的學校數目。

香港中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌早前接受訪問時指出，「催淚彈的化學成分密度大於空氣，這些成分約半至一小時便會降落到離地面三至四尺高度，基於年幼兒童的身高更接近地面，加上他們的呼吸頻率比成年人多，因此兒童是催淚煙最大的受害者。」

許教授亦指出，催淚彈的化學成分會持續生效長達最少五日，因催淚煙的化學成分終會下沉至接近地面位置，所以地板和牆壁是首先要清潔的地方。如果家居、學校附近有任何活動引致警方最終使用催淚彈驅散，應馬上關掉所有冷氣、空氣清新機，事後再用清潔劑清洗其表面，並更換所有濾芯。

+ 9 + 8 + 7

公共醫療醫生協會會長馬仲儀直言：「一般情況下，如果你身處一個受催淚彈影響的區域，最好是離開現場，但實際情況很多時是無處可避。」她重申，投放催淚彈要看環境、空氣流通程度和投放數量亦要考慮，絕不能胡亂施放！如不幸，催淚彈波及到校園，以下是比較可行做法：

1.受波及後，老師應馬上帶所有同學回班房，尤其是在操場的同學

2.班房要關門、關窗、關冷氣，開風扇

3.沒有任何有效裝備的情況下，如可提供濕毛巾掩口鼻已是最好做法

4.老師要提醒同學勿用手觸摸眼、鼻、口，並留意有沒有同學出現異常狀況

馬仲儀補充：「如學校受催淚彈影響，亦應完成清潔才宣佈開課，不應翌日便若無其事！而受影響學校或會殘留催淚煙氣味或粉末，但一般口罩是無法預防這些化學微粒。」