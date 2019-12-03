韓星李美度「崩壞親子照」瘋傳　厭世阿仔身後狂舞又隊酒笑爆網友

曾出演過韓劇《命中注定我愛你》、《Mrs. Cop 2》的韓國女星李美度（이미도），同時也是2個孩子的媽媽，時常會在IG上曬孩子的照片，但你總會在照片的某個角落，覺得好像哪裡怪怪的！

曬小孩的照片千百種，你肯定看過萌到無極限的照片、也看過被父母惡搞的孩子照片，但你看過媽媽崩潰的照片嗎？韓星李美度在她的IG上分享「媽媽崩潰系列照」，每一張都道盡一般媽媽在日常中，那些無法言喻的崩潰和心聲，而讓這些照片更加吸睛的是搭配上她兒子無敵厭世的表情，讓小編看了直呼不管這對母子嗑了些什麼都給我拿來！

媽媽也想當網美的戲水照

帶孩子去戲水時，媽媽除了在旁邊泡水外，心中閃過那些曾經看過網美照，卻在下一秒想起旁邊還有孩子要照顧就作罷，李美度用照片告訴你，不要讓你的想像只是想像！（點圖放大）↓↓↓

萬聖節妝扮去討糖？孩子你還是搗蛋吧！

萬聖節一到，幼兒園幾乎都要家長幫孩子盛裝打扮，然後去街坊鄰居那兒討糖，雖說是想要有節氣的氛圍，孩子也吃糖吃得很開心，但是，平常上班已經很累了，還要生出孩子想要的服裝，即使是去買現成的也是一筆開銷啊！爸爸媽媽心裡都有默默的認為萬聖節滿崩潰的吧？

但李美度的萬聖節照片卻…… 點圖繼續瀏覽更多她的爆笑親子照↓↓↓

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：韓國女星曬孩照，萬人網路轉傳分享！看過的媽媽直呼：地表最貼近「媽媽生活」的照片】