【小島學園】最多父母認為孩子欠缺動力　事實上是欠自主｜凌智豪

每一次入小島營前，我們都會安排營前見面會，目的是了解學生的性格、身體狀況及是否有特別學習需要。同時，我們會訪問家長以了解家長對學生的觀感及評語，其中一題會問家長認為學生有甚麼缺點。最常的答案是缺乏動力，當中包括缺乏學習動力、對很多事情沒有興趣或沒有主見等等。可是，這些被家長認為缺乏動力的學生在營內的表現往往與家長的認知有所不同，當中最大的原因是學生在日常生活或學習過程中缺乏「自主」。 【編接：作者為小島學園教育總監凌智豪】

(Photo AC)

自主（Autonomy）是讓學生在生活中或整個學習過程中有自主的空間，當中包括自主、自思、自創、自學、自行的元素，既能激發學生的學習動力，也能培養學生的思維和行動能力。擁有自主並不代表是放任，任由學生作出決定。自主更像是一種選擇，讓學生經過思考，為自己的未來作出合適的選擇。

在學習上最直接提供「自主」的方式，就是讓學生自行選擇自己學習方案。在小島營中，會提供多堂自主課讓學生可以自行選擇老師提供的活動或課堂內容，學生更可以向老師提意課堂內容，甚至學生如有特別專長更可開班授課，展示自己的才藝或技能。學生可以透過選擇參與的活動尋找自己的興趣及技能發展的方向，更重要是學生可以在過程中重拾對學習的樂趣和成就感。

(Photo AC)

在日常生活中，沒有最好的決定，只有最合適的決定。作為老師及家長可以在學生在作出選擇的過程中提供協助，如共同尋找或提供足夠的資訊，讓學生可以在過程思考當中的利弊優劣，從而為自己作出最適合的選擇。例如，有學生在營前見面會中表示不想入營，我會首先表示佢有自行選擇入營與否的權利，同時，我會向學生了解不想入營的原因。之後我都會詳細說明營內的活動內容、過去參與學生的分享、當中的樂趣及挑戰等等資訊，讓他自己自行分析和決定是否參與。絕大部分學生在分析過後都會接受入營的選擇，有些學生事後反映慶幸當時選擇入營，才能享受到營內精彩生活。

我相信，沒有一個孩子是缺乏動力的。只要我們給予孩子足夠的「自主」，孩子定必能有所發揮。問題是，家長在日常生活中或學習過程中，該如何給予孩子足夠的「自主」？我下一篇再跟大家分享。

作者簡介：凌智豪

小島學園教育總監、Design for Change（中國）創意培訓導師、全球職涯發展師（GCDF）、前遊樂道教育慈善基金會總主任。擁有多年處理學生學習困難問題及家長教學問題的經驗，同時推動及策劃學生創意學習活動及導師培訓工作，曾到印度及臺灣與各國教育人士進行創意交流活動。