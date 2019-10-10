【小島學園】離家7天過冇網絡生活　體驗多元課堂學習自理解難

面試、學中英文數學、溫書考試，是香港繁忙的小學生日常。即使在剛過去的暑假，或許都塞滿了學習的日程，為新學年的課程做準備。不過，有61位小學生就在暑假，登上了「小島」，展開了7天的「奇妙之旅」。一連7天，我們會跟著這班小學生，看看他們在原始的村莊生活，沒有家人照顧、凡事親力親為、與新朋友日夕相處，到底會發生什麼事呢？ 攝影：高仲明 攝錄：詹郭敏、呂榮棟、陳錦超 編導：呂榮棟

陳葒校長。 在教育制度的應試文化下，港孩學會了什麼？ 在剛過去的暑假，有61位小學生到了大嶼山大浪村參與「小島學園」主辦的7天體驗營，住在原始的村莊，一切生活的大小事也必須親力親為。不少家長為了讓孩子學會獨立和照顧自己而為子女報名，甚至在入營簡介會前，才跟子女說，把孩子嚇了一跳。 營內年齡最小的只有6歲，最大的有12歲，在7天之中互相照應，一同參與學園和島師籌劃的活動。 小島學園的創辦人陳葒校長指，舉辦體驗營是為了讓孩子重拾在教育制度和應試文化之下，所缺失的學習機會。「受過咁多年教育，點解我哋嘅小朋友唔識洗衫、摺衫呢啲生活技能？係咪淨係識得背書同考試？」他認為，學校的教育應該多元化，小島學園的課堂設計就是他理想中的校園生活，學生學習的知識能與行為和生活連結、師生關係融洽、培養良好的品格，島師亦有彈性在小島上實踐不同的教學理念。

動手做出自己的作品。 讓孩子經歷 教育是給予孩子「彈藥」來面對未來的世界，讓我們來想像他們在二十年、三十年後，成為社會的主人翁時，他們最需要的是什麼才能？從中學校長到創辦「陳校長免費補習天地」的陳葒校長認為，一定不是「應試技巧」。 因此，小島學園在設計體驗營的課堂和活動時，亦秉持着「4A」的學習原則：自主（Autonomy）、關聯（Association）、實境（Authenticity）、成就（Achievement）。小朋友在7天之中，不只玩樂，也需要上課。除了中文和英文課堂，亦設有「五行課」、「4A學習課」和「自主學習課」。「五行」包括金工（STEM）、木工、下水、煮食、耕種；4A學習則會按小島目前面對的生活難題，由學生去探究問題的成因，並以創意想出解決的辦法；自主課則能讓學生按興趣，選擇自己喜歡的課堂。 陳校長希望透過多元的學習和學生的體驗分享，讓家長明白「教育並不是只有單一的應試文化」。不少學生在課程之中也突破了自己的恐懼，得到不一樣的經驗，「即使他們出島後不再接觸相關的體驗，至少他們曾經試過，記得自己願意嘗試並做得到的經歷。這份感覺和信念，畢生受用」。

想小朋友延續小島學到的技能，家長的配合最重要。 家長延伸島上的學習歷程 今年，小島學園轉為自負盈虧的社企，小島營的收費也比往年高了一些。或許是收費的原因，今年的學生比往年的特質有所不同。「想曳又不太敢曳，反而公主、王子比較多。」 小朋友到了島上，沒有家長和工人姐姐的照顧，對自己的起居要一腳踢，在島上也有生活自理課，學習洗衫、摺衫和煮食等。不過，當離開了小島，重回舒適的家中，小朋友又會不會一下子把所學到的都「歸還」了呢？ 陳葒表示，教育最需要家長的配合，「如孩子在島上學會洗衫，或者不需他回到家就每天都要洗，可能一星期洗一、兩天，把島上的知識延伸到家中」。

和朋友相處現衝突 雖然現時的小學課堂上也設計了不少小組討論和合作的上課模式，但小島的學生卻是7天間日夕相對，在學習和生活上免不了和他人相處。即使他們有朋友一同結伴上島，也不代表7天也能和平共處。 參加者之一的匡匡在首天就面對着朋輩相處的難題。在飯後，島師安排了一個野外定向的活動，期間匡匡和組員意見不合，甚至在其後也鬧翻了。 大人相處更需反饋 資深島師郭梓濠（Vito）說：「過往每年都會出現衝突和磨擦，我們會盡量讓他們自行想辦法解決，除非出現很嚴重的情況，島師才會出手干預。」他認為，孩子的行為要如何糾正，十分依靠旁人給予的回饋，「如果連朋友都沒有告訴他，這種行為是其他人不能接受，那他就會繼續做下去」。 Vito直言，不只小朋友的世界，人與人的相處和溝通在大人世界之中也需不斷學習和糾正，有時比孩子更需要旁人的回應和反饋。「很多人基於禮儀或者不破壞關係，而選擇不出口告訴他，那麼對他而言，算不算一件好事呢？」Vito反問。

學會感恩。 學會感恩 在第一天上島，小朋友們對陌生的住宿環境、伙食，甚至對大自然的昆蟲都感到害怕。第一天的晚上，更有小朋友嚎哭，想念家中的睡床、想念家人。「我會問他們，你是想念家人，還是只想有個人在身旁？」7天體驗營的總幹事凌智豪說，假如小朋友是想念家人，會提議他們寫家書表達思念，又會給他們解釋現狀是難以讓他們回到家中。「這是很好的機會，讓他們脫離家中，但沒有脫離對家人的情感，令他們明白、感恩平日家人所做的事不是必然。」他說。 在營中，小朋友曾體驗親手摘菜、煮食再自己洗碗，才了解原來一頓美味的飯菜背後，需要辛勞地預備和善後。「他們突然明白原本洗碗很辛苦，原來家中的浴室很乾淨、衣服洗好了，並不是必然的，要懂得感恩。」凌Sir說。