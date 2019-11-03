【小島學園】食飯最易起衝突　看似無傷大雅卻影響深遠｜凌智豪

小島學園由2015年開始舉辦小島學園體驗營，目的就是讓學生可以體驗以學習為本的教學模式，打破現時以應試為本的學習，以7日6夜宿營的方法向家長展示香港教育應有的模樣。 【編接：作者為小島學園教育總監凌智豪】

大家試猜猜在入營第一天，在什麼情景下學生最容易發生衝突？

答案就是：食飯的時候。

原因是每個學生在家中的飲食習慣不同，學生進入群體生活當中，就會發現自己的生活習慣和能力與其他人的差異，這些差異就會導致衝突的發生，例如學生進食時「天一半、地一半」弄得飯桌上都是飯菜、夾餸時把食物弄到桌上、不使用公羹公筷、進食時的儀態等。同學之間就會產生厭惡感，初時學生們還會忍耐，但過多一兩天後言語上的衝突就會增加。

這問題的起源是由於學生對正確的餐桌禮儀認知不足，在學校或者家庭中沒有適當的指導，更多的是由於學生自理技巧和身體機能較弱，導致學生未能掌握正確使用餐具的方法。

所以我們在小島營的課程中加入了生活自理課，讓學生在入營的第一天可以學習應有的餐桌禮儀及正確使用餐具技巧，例如正確使用匙羹碗筷的技巧、正確運用公羹公筷的禮儀和技巧等等。目的就是讓學生學習應有的餐桌禮儀及明白在群體生活中與人相處的技巧和態度。

這些看似無傷大雅的小問題，往往是家長最容易忽略的地方，卻是影響學生最深遠的地方。

每一年小島營會隨著不同導師的組合都有不同的特色和課堂內容，同樣在處理學生事務上也會面對不同的挑戰，如自理能力、生活習慣、溝通能力、學習態度、待人接物等都需要一一面對。雖然如此，但有一些問題是每一年小島營都會發生的。

學生除了學習知識外，還有更多更重要的東面需要學習，如品格、思維、技藝，而這些正正是現時學校不考、老師不教的內容，卻是影響學生最深遠的地方。

相信大家在01親子記者的報導下，可以基本了解學生在小島營的環境和經歷，同時看見學生於進入小島營前後的變化。當然還有更多的幕後花絮、更多的故事是未有展示出來，我會繼續於01親子的平台上，分享更多有關小島學園幕後故事及自己在處理學生學習問題上的經驗，同時歡迎大家到小島學園臉書(www.facebook.com/HopelandEdu/)留言，與大家互相交流學生的學習成長問題。