【親子餐廳】開居酒屋引入兒童餐　媽媽：父母吃東西飲酒也有選擇

有了孩子之後才發現，要與某些食肆暫別，因為無論是推著BB車或帶著小朋友，父母都要考慮食店的裝修、環境、食物餐單是否適合小朋友，而「居酒屋」就是家長不敢考慮系列之一。 Samantha是兩個孩子的媽媽，深深感受到選擇食肆的限制，上年在大埔開了一間樓上親子餐廳後，今年再挑戰日式居酒屋，希望給家長更多選擇；兩個兒子加兩間餐廳，雖然忙碌，但她仍然覺得人生不應被限制。 攝影：黃舒慧

做了媽媽又如何？

Samantha自從一年前開完FAMA Café之後，一直物色鋪位想再開另一間，最後選址離家15分鐘路程的地點開設居酒屋溏串小町，她自言很享受一班人合作，由無變有的過程。她說：「很多人覺得創業應該在沒有負擔時做，但我覺得幾多歲與應該要做些甚麼是沒有一個特定框架，不要因為自己是媽媽就覺得負擔大，遇到機會我仍然會放膽去做。」

「我很喜歡開餐廳，雖然做飲食很辛苦，競爭很大，單是這條巷已經有兩間日本餐廳，但這不是最大問題，我可以做跟別人不一樣的食物。因為我自己兩個小朋友都細，有時候想找朋友吃東西、飲酒也不容易，我希望就算爸爸媽媽用餐也有選擇，也能找到一個環境闊落，無論是一大班人或是一家大細也可以去到的餐廳。」

居酒屋的兒童餐

除了環境之外，Samantha在食物方面也加入媽媽考慮的元素，在居酒屋賣兒童餐，她說：「因為我弟弟是一位OMAKASE的大廚，我在經營FAMA就知道一間餐廳的大廚是非常重要，所以我找他來做大廚，當他知道要煮兒童餐時也不願意，因為真的花時間，單是製造公仔飯糰的眼睛也令考心機，但我覺得每間餐廳都應該有兒童餐，感謝弟弟最後也滿足我要求製作出可愛的兒童餐，現在已經成為我們人其中一個鎮店之寶。」

Samantha指有顧客說兒子在家中吃得很少，但來這樣卻可以吃掉整份兒童餐，令她覺得很安慰，媽媽都想孩子吃多一點，「但後來我回想，其實居酒屋有兒童餐又真的有點怪。」

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金三角生活圈

兩個兒子加兩間餐廳，Samantha的時間似乎24小時也不夠用，早上由7時開始張羅大兒子起床、吃早餐、上學，之後小兒子醒了要餵奶、陪玩，到10時送完小兒子去學前班，就開始工作，去銀行、回餐廳工作，12:00接小兒子回家吃午餐、睡午覺，之後又返餐廳工作至晚上……她說：「因為步行15分鐘內可以到達兩間鋪連屋企，而且剛好是一個三角形，我就是生活在這個金三角中，而我很感恩遇到令我信任的好員工，所以我仍然在晚上小朋友睡了之後騰出時間煲劇。」

身教兒子如何做生意

剛開業最忙的時候，為了爭取更多與兒子相處的時間，Samantha把家人都安排到餐廳吃晚飯，如果兒子學校有活動她亦會出席，爭取時間陪他們。「我的時間比較彈性，他們來店舖的時候可以看到我工作，看到我忙來忙去，如果我到辦公室上班，兒子就未必可以看到我工作時的情況。當他漸漸長大，會問我開餐廳是怎麼一回事，我會跟他解釋，在這個環境他也會明白，他亦知道當中的辛苦在那裡，他有時候會幫我在門口派傳單、執拾枱面，我不想給他有錯誤觀念以為做老闆好輕鬆、好容易。」

而為了不被功課影響母子感情，Samantha晚上只陪兒子玩或看電視:「他放學自己在補習班做好功課，回家自己執好書包，我不會要求他考試要很好成績，小朋友在學校已經有很多競爭與比較，在一個這樣的環境，你不用迫他，他自己也會去做。」