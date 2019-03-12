【便當食譜】大埔媽媽即製午餐盒　 恢復兒子病癒味覺補充抵抗力

每年一至三月都是香港流感高峰期，急症室、診所總是擠滿人，大人小朋友都較易失守中招。大埔媽媽Samantha 的大兒子Oska早前亦中了流感，還向學校請了8天病假。雖然小朋友新陳代謝快，但當Oska康復之後，胃口仍然麻麻，於是Samantha今次得別為大家炮製四款特別針對食慾不振的兒童愛心午餐食譜，色香味俱全，而且特別挑選營養豐富的食材，如：豐富維他命C的橙、維他命A的甜椒、鐵質豐富的牛肉及菠菜，補充營養同時增強抵擴力，恢復元氣。

(照片由受訪者提供)