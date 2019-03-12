【便當食譜】大埔媽媽即製午餐盒　 恢復兒子病癒味覺補充抵抗力

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每年一至三月都是香港流感高峰期，急症室、診所總是擠滿人，大人小朋友都較易失守中招。大埔媽媽Samantha 的大兒子Oska早前亦中了流感，還向學校請了8天病假。雖然小朋友新陳代謝快，但當Oska康復之後，胃口仍然麻麻，於是Samantha今次得別為大家炮製四款特別針對食慾不振的兒童愛心午餐食譜，色香味俱全，而且特別挑選營養豐富的食材，如：豐富維他命C的橙、維他命A的甜椒、鐵質豐富的牛肉及菠菜，補充營養同時增強抵擴力，恢復元氣。

(照片由受訪者提供)

香橙焗三文魚

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雞肉芝士包包

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時蔬豚肉糖心蛋飯

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重溫常備菜－日本溏心蛋做法：

 

【便當食譜】媽媽一星期只需製作1次常備菜　足夠應付5天愛心午餐

鮮牛肉意粉

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Samantha簡介：成長及生活於大埔，兩個孩子的媽媽。開設3000呎餐廳，通過向餐廳廚師請教快速煮菜技巧，運用到兒子午餐盒中，希望通過分享便當食譜及煮法，讓更多爸爸媽媽可以在早上煮出新鮮午餐飯盒給子女享用。

Samantha簡介：成長及生活於大埔，兩個孩子的媽媽。開設3000呎餐廳，通過向餐廳廚師請教快速煮菜技巧，運用到兒子午餐盒中，希望通過分享便當食譜及煮法，讓更多爸爸媽媽可以在早上煮出新鮮午餐飯盒給子女享用。

 

 

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