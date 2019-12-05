【聖誕節】玩轉四大商場聖誕主題　買迪士尼精品再做見習聖誕老人

今個12月商場節目多籮籮，有最受歡迎的迪士尼朋友一起過聖誕，逾千件迪士尼精品首次曝光，是入手聖誕節禮物好機會！另外，帕丁頓熊遠道從英國來港攝舉利嘉年華。意大利國家級達文西博物館與影登陸奧海城舉辦「想．像達文西500週年展」讓大家有機會與蒙娜麗莎玩遊戲。荃新天地有TO-FU OYAKO豆腐人聖誕禮物星球聖誕老人見習體驗，讓小朋友可以暢玩三大挑戰區，不要錯過5米高聖誕機械人駕駛倉架勢登場。 攝：王淑君、許珞珩

迪士尼聖誕森林期間限定店

今個冬天，朗豪坊舉辦迪士尼聖誕節森林期間限定店，還設有鋼牙與大鼻（Chip 'n' Dale）、小鹿斑比（Bambi）和七個小矮人（Seven Dwarfs）打卡位！而限定店中，不少更是獨家發售的精品，而且設有嬰幼兒專區，不但有小熊維尼和鋼牙大鼻的童裝衣服，還有兒童餐具和玩具，必定能買到漂亮又實用的聖誕禮物，滿足大人和小朋友的聖誕願望。

攝：王淑君

打卡位

+ 6 + 5 + 4

童裝及幼兒精品

+ 23 + 22 + 21

限定精品

+ 17 + 16 + 15

日期：2019年12月5日-2020年1月1日

地址：朗豪坊4樓通天廣場

營業時間：

11:00-22:00 (星期一至星期五)

10:00-22:00 (星期六、日及公眾假期)

TO-FU OYAKO豆腐人聖誕禮物星球

荃新天地伙拍日本創作團隊Devilrobot帶大家一同到訪TO-FU OYAKO豆腐人聖火禮物星球，和小朋友一起試做見習聖誕老人，由挑選禮物、檢查以至送遞給朋友仔。當小朋友完成3項挑戰，就有機會獲得全球獨家限量版豆腐人模型、禮物收納盒、手挽袋或其他精選聖誕禮物！同場更設有5米聖誕機械人亦可以讓小朋友進入駕駛倉，蓄勢待發派禮物！

日期：2019年12月7日至2020年1月5日

地址：荃新天地

+ 13 + 12 + 11

PADDINGTONTM英倫聖誕嘉年華

今個聖誕Paddington帕丁頓熊遠道從英國來港，由即日至2020年1月1日，於將軍澳中心設置全新Paddington聖誕嘉年華。嘉年華由充滿聖誕色彩的火車頭開始，設三個主題區，粉絲可與Paddington合照，重現經典場面。

攝：許珞珩

Marmalade Hunt聲控遊戲室

柑橘醬是Paddington的最愛，現場設有Marmalade Hunt聲控遊戲室，只要抓緊柑橘醬降下的時間，大聲哈哈笑即可收集。遊戲完畢後大家還可獲得紀念貼紙2張。

+ 2

珍品展屋及圖書角

在聖誕樹屋內展出了大量難得一見的Paddington珍貴展品，包括出產自70年代第一代Gabrielle Designs、附有作者Michael Bond簽名的帕丁頓熊限量版公仔、1972年出自Eden Toy的13吋高公仔，30/40/60週年的帕丁頓熊公仔、1979-1981年出產的紀念版陶瓷碟、紀念郵票等，粉絲們絕對不能錯過！同場更設有免費閱書天地，擺放了多本Paddington 經典故事書，家長可以和小朋友一起閱讀Paddington的窩心小故事，共享溫馨親子時光。

+ 4 + 3 + 2

轉轉咖啡杯

嘉年華設有轉轉咖啡杯，粉絲可與杯中的Paddington一起拍照打卡，感受英倫聖誕嘉年華氣氛。

日期︰2019年12月3日至2020年1月1日

時間︰10am – 10pm

地點︰將軍澳中心G/F中庭

想‧像達文西500週年展

香港創新基金及奧海城與意大利國家級達文西博物館Leonardo3 博物館(L3)攜手合作，將達文西500週年世界巡迴展覽這個國際標誌性的活動，於香港信和集團旗下商場奧海城舉辦，更是首次於亞洲區舉辦大型達文西主題展覽，並以「想．像達文西500週年展」為主題。展覽的設計及規格，均依照L3國家級標準製作，為香港市民帶來前所未見的達文西展覽。現場設有4個與達文西名作互動體驗，讓你置身於文藝復興的名畫當中。

(1)變身《蒙娜麗莎》一起微笑行善

展覽設置《蒙娜麗莎》互動裝置，裝置會把《蒙娜麗莎》畫中的奧秘呈現眼前，當中的「我的蒙娜麗莎微笑」拍攝區，參加者只需在鏡頭前拍攝一張相，即可變身成為蒙娜麗莎，製作出屬於你的「蒙娜麗莎的微笑」。而大會將所有收集到的創意照片，以馬賽克形式製作成一幅巨型《蒙娜麗莎》，在奧海城內的大型電子屏幕展出，讓大家一同成為展品的一部分。每收集到一張創意照片，信和集團將會捐出HK$5予一起微笑(Smile With Us HK) 作為慈善用途。

(1)變身《蒙娜麗莎》一起微笑行善

展覽設置《蒙娜麗莎》互動裝置，裝置會把《蒙娜麗莎》畫中的奧秘呈現眼前，當中的「我的蒙娜麗莎微笑」拍攝區，參加者只需在鏡頭前拍攝一張相，即可變身成為蒙娜麗莎，製作出屬於你的「蒙娜麗莎的微笑」。而大會將所有收集到的創意照片，以馬賽克形式製作成一幅巨型《蒙娜麗莎》，在奧海城內的大型電子屏幕展出，讓大家一同成為展品的一部分。每收集到一張創意照片，信和集團將會捐出HK$5予一起微笑(Smile With Us HK) 作為慈善用途。

蒙娜愿莎攝影區

(2)《最後的晚餐》VR虛擬實境體驗 探索達文西隱藏的奧秘

《最後的晚餐》是達文西其中一幅被大眾廣泛研究的畫作，展覽中設有《最後的晚餐》的虛擬實境體驗(VR)，參加者除了可以透過VR欣賞《最後的晚餐》的繪畫技術，還可以探索達文西所於畫中隱藏的奧秘。

(3)尋找達文西的完美人體

展覽上特設一部「尋找達文西完美人體」測試裝置，參加者可透過人體掃瞄器，測試一下你身體與達文西完美人體的接近度，每星期最接近完美人體的挑戰者更有機會贏得奧海城HK$200商戶禮券。

(4)《動感飛行》互動遊戲

除了能欣賞達文西的飛行器及手稿外，展覽上亦設有「動感飛行」互動遊戲，參加者只要戴上感應器移動身體控制屏幕上的飛機進行比賽，完成比賽可獲精美禮品一份。每星期獲得最高分數的挑戰者更有機會贏得奧海城HK$200商戶禮券！

《想‧像達文西500週年展》

開放日期：2019年12月9日 – 2020年2月16日

開放時間：12pm-9pm

地點：奧海城2期地下主題中庭