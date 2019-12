【聖誕節】必瀡兩大商場滑梯　DIY木製聖誕卡再跳入毛冷波波池

踏入12月,聖誕節歌聲隨時響起!2大商場引入好玩瀡滑梯,和大人小朋友一起過好玩聖誕節,率先感受歡樂聖誕氣氛! 攝影:余嘉文、王淑君

Hello Kitty.Müllerchen蘋果森林聖誕相遇之旅

Hello Kitty.Müllerchen蘋果森林聖誕相遇之旅

Hello Kitty首次以德國服飾造型與來自德國、家族背景擁有120年歷史的Müllerchen(小木木)首度相遇!會場設有4.5米高探險滑梯(高度限制90至130cm)、在雪山冰洞看他們相遇一刻,再走進浪漫的星光隧道和暢遊聖誕市集。今次Hello Kitty和德國百年品牌Müller的最新產品,包括全球限量100個、首次發行的Hello Kitty的Müller 「Smoking Man」木製擺設,每個更設有編號,極具收藏價值。大人小朋友更可參加工作坊訂造獨一無二的木製聖誕卡及於場內大玩尋找蘋果遊戲贏取限量獎品,共度甜蜜佳節!

蘋果森林聖誕相遇之旅

日期:2019年12月3日至2020年1月2日

時間:上午10時至晚上10時

地點:屯門市廣場1樓中央廣場

+ 11 + 10 + 9

All You Knit Is Love

講到冬天,當然少不了厚厚的毛冷!即日起至2020年1月1日,海港城特別邀請巴西藝術家,聯同數位喜歡藝術及時裝的本地學生,以其獨特的特大「毛冷」編織藝術,分別建設小花園及遊樂場兩個互動藝術裝置。裝置內的所有藝術品均由人手編織而成,大人及小朋友均可走進意想不到的編織世界中,同時為「香港血癌基金」籌款。

小花園

位於港威商場大堂II的小花園,有一片編織而成的軟綿綿草地及5米高的聖誕樹,大樹旁有一個巨型冷球,垂掛著一串串色彩繽紛的小冷球,映照在兩邊牆身的鏡子中,猶如置身於夢幻的花花世界。

+ 4 + 3 + 2

另外,海運大廈地下中庭更設置了700平方呎大的遊樂場,小朋友可以進入編織而成的草地及「毛冷」波波池內,暢玩滑梯後潛進七彩波波池,在一片軟綿綿的冷球中嬉戲。場內更有許多用毛冷編織的動物及精靈等著大家去拍照!

+ 5 + 4 + 3

「All You Knit Is Love」小花園及遊樂場 ─ 詳情

小花園

日期:2019年11月29日至2020年1月1日

時間:上午11時至晚上7時

地點:海港城港威商場大堂II

進入編織藝術裝置:即場捐款*HK$20

每節時間:約10分鐘

遊樂場

日期:2019年11月29日至2020年1月1日

時間:上午11時至晚上7時

地點:海港城海運大廈地下中庭

進入編織藝術裝置:即場捐款*HK$40

每節時間:約15分鐘