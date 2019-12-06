【免費入場】擷取日本意念建立彈彈雲公園　打破本地倒模設計　

小朋友總是有無限精力，爸爸媽媽除了可以帶他們到遊樂場遊玩，今個聖誕更可以到荃灣D.Park 的《彈彈雲公園 Puffy Park》！ 攝影、攝錄：余嘉文 剪接：王淑君

D‧PARK愉景新城與美國回流的本土資深女建築師吳浩恩小姐合作，擷取日本國民公園的重要元素—巨型彈彈雲，打破香港一貫的「倒模式」遊樂場，於2019年12月7日至1月5日聖誕檔期期間打造全港首個佔地5,500呎的《彈彈雲公園 Puffy Park》，讓小朋友在全港首個大型「彈彈雲」藝術裝置盡情彈跳、釋放壓力。

D‧PARK愉景新城於《彈彈雲公園 Puffy Park》中設置了三個不同高矮的「彈彈雲」以供大人小朋友一起同樂！高度達0.7米的彈彈雲是為2歲至4歲的幼童而設；高度達1.2米的彈彈雲為4歲至8歲的小童而設；而高達1.8米的「彈彈雲」則為8歲或以上的大朋友而設。

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另一邊的「百變記憶雲Puffy Wall」由上千條軟棒組成，小朋友可以走進「百變記憶雲」互動裝置中，並透過推動軟棒製作屬於您的倒模，如手印或人形，造成前凹後凸的效果。

場內更有「夢幻泡泡屋」開放予小朋友入去玩耍，多個色彩繽紛的泡泡會被強風吹至滿天飛，小朋友必須利用敏捷身手去捕捉。

除此之外，Donut Café亦推出一系列迷你彈彈雲美食，當中的Donut彈彈雲美味套餐包羅萬有，包括解渴飲品及精緻咸甜美食：彈彈雲有汽香橙特飲、有機冷榨蘋果汁、七彩巧克力甜甜圈、自選Shake Shake 爆谷(士多啤梨味/橙味/桃味)、彩虹飄雪啫喱及有營芝士火腿飛船。其中彈彈雲有氣香橙特飲最為吸睛，在特飲上加上輕盈即製棉花糖，空氣美感造型無論大人小朋友都無法抗拒，有得影有得飲！

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D‧PARK愉景新城《彈彈雲公園Puffy Park》

日期：2019年12月7日至2020年1月5日（共30日）

時間*：星期一至星期五：中午12時至晚上8時

星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上9時

特別時段

2019年12月23日至27日：上午11時至晚上9時

*清潔時間：下午3時至4時

地點： D・PARK愉景新城L1

費用： 全免

參加詳情：

1. 預先登記成為DP Club 體驗會員及幫小朋友登記Donut Kids Club會員

2. 讚好「DPARK愉景新城」及「Donut and Ah Meow」Facebook專頁