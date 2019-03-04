學正向管教以非暴力方式育兒　家長：除了打原來還可以講道理

為了提高父母及照顧者對正面管教的知識和技巧，及改善親子間的溝通和關係，有機構特別舉辦正向管教的活動，以家長為對象，在一連十堂課中學習怎樣建立一個互信、安全及尊重的環境，讓小孩健康地渡過童年。導師莊慧雅（Kit）認為家長們未必想打罵小孩，只是對育兒概念認識不多。

「正向管教在每天」課程內容由國際救援組織構思，由52個國家驗證及實行，救助兒童會把教材本地化後在香港推行。 這個由救助兒童會舉辦的「正向管教在每天」活動，在堂課中向家長灌輸正向管教的育兒方式。正向管教又稱非暴力溝通，意即尊重小孩的權利、以兒童的權益為最大目標的管教方法，及不使用任何侮辱性的懲罰。「家長未必是犯錯，而是情緒上難以控制，一觸及火位便容易爆發，及用傷害、侮辱性的言詞和行為抒發。」Kit表示錯誤的管教方法會帶來不少壞效果，例如情緒、社交、行為上會有各種問題。「如經常被打罵，小孩會積聚很多負面情緒，他們會選擇與人疏離、脾氣暴燥，怕犯錯而不敢嘗試新事物等等。」 何謂正向管教？

根據國際兒童公約，正向管理指尊重兒童的權利為主，例如參與權，生存權和發展權。 以兒童的權益為最大目標的管教方法，所說所做以此為大前題，希望所有小孩都不會受到暴力對待。 不使用任何侮辱性的懲罰。

俗語說虎毒不吃兒，Kit認為很多家長都不認識打罵以外的教養方法，才傾向使用最直接的打罵：「如果家長認識到打罵、侮辱性懲罰或體罰會造成深遠的傷害，往後再用的機會就會減低。」正向管教鼓勵用暴力以外的溝通方法，例如用言詞，傾談的方式，不但能解決，效果或許更好。

保持中立，不先下判斷 正面溝通其中一個要素是的了解小孩的想法和感受，Kit指出可先描述實況，然後表達自己的感受，待小孩打開心扉後再商討問題：「例如放學時看到小孩垂頭喪氣，可以說『你看起來很不開心，老師同我講發生了這樣的事情，我都知你很傷心，媽媽見到也很難過，好擔心你在學校的情況，你有沒有受傷？』」Kit指出溝通時家長不應下任何先入為主的判斷，先判定小孩是否有錯，才能讓小孩有「爸媽跟我同一陣線的感覺」，不會築起防線。 課堂上提及的其中一個管教技巧為「長頸鹿卡」，意即鼓勵家長要像長頸鹿一般，能俯視整個情況，客觀地處理事件；而且強壯的心臟亦可包容一切。她回憶一位媽媽很想在生活中應用，卻經常忘記，一天女兒回家時表露不悅，該位媽媽說「你好似唔開心喎」。晚上睡覺時女兒忽然流淚，更表示「好像從來沒有人明白我的感受」。

郭先生和郭太太。 郭生和郭太的女兒現年一歲半，雖然女兒年紀還少，還有牙牙學語，但日常管教上已遇到不少困難，「作為家長，教小朋友的技巧足夠嗎？這是沒有標淮答案的，倒不如先裝備自己。」郭太形容女兒性格心急，在遊樂場玩時經常打其他小孩；又或不願回家，在街上扭計發脾氣。過往郭生受傳統教育影響，只會用打手、打屁股或大聲喝斥的方法來管教。「在溝通不到的情況下要阻止女兒的錯誤行為，只能用傳統方法，沒其他了。」他記得一次女兒在酒樓飲茶時把玩玻璃，為避免她受傷，郭生只得用力打她的手，讓女兒因痛楚而不再玩玻璃杯。 參加正向管教活動後，郭生除了學到各種溝通技巧，亦明白到要先理解小孩想法，再跟小孩商量來達成共識。郭太回憶兒時的社會環境不同，父母只顧溫飽，沒有養兒概念，即使自己被父母傷害心靈也不能責怪他們。郭太不希望女兒跟自己一樣，因此來上課。「我們是住劏房的，有人會說『哇你地住咁窄嘅地方就咪鬼生小朋友啦，生咗咪害死佢』，難道小孩住在很寬敞的地方，就代表很幸福嗎？做家長應該滿足小孩心靈上的需要，還非一味滿足物質上的需要？」