【童年陰影】曾受家長言語暴力　逾7成人長大後無法釋懷

家長對兒童的言語暴力，往往在不經意間造成無形的傷害。台灣兒童福利聯盟文教基金會（兒盟）近日發表研究報告，指逾七成在兒童及少年時期曾受家長言語暴力的人，長大後仍然難以釋懷，甚至禍延下一代。

負面心理反應 影響延至成年

「點解你咁蠢？」、「後悔生你出嚟！」、「點解人哋做到你做唔到？」這些父母經常衝口而出的氣話，會對孩子造成什麼傷害？台灣兒盟今年進行了「2019年台灣兒少遭受家長言語暴力經驗調查報告」，揭示言語暴力對孩子的心理影響。調查將言語暴力定義為「用傷人的、有辱自尊、人格的話語對待，例如：用羞辱貶低、威脅恐嚇、大吼大叫的方式，讓人感到害怕、心理受傷、不如別人」，發現逾三成國中生曾遭受家長的言語暴力，原因涵蓋頂嘴、成績退步、品格問題，而傷人的說話，過半屬比較類型，其餘是質疑智商、髒話、後悔生育等內容。

在受到家長言語暴力後，僅約兩成八的孩子會「接受並改進」，其餘則會產生負面反應，包括「感到生氣、憤怒」（61.1%）、「不服氣」（53.5%）、「不認同言語暴力管教」（38.9%）、「認為自己被當成出氣筒」（36.3%）、「想反抗報復」（33.3%）、「想傷害自己」（22.6%）等，出現失眠、焦慮、憤怒、憂鬱，甚至自殺念頭的機率亦相對較高。

研究同時針對具家長言語暴力經驗的成年人進行回溯調查，發現受暴者產生從童年跨越至成年的延續性影響，包括延續的負面感受，超過七成人至今仍無法釋懷，自尊心受挫；逾六成人至今仍受家長言語暴力，成為了親子互動的模式；六成人更會以言語暴力的方式管教現時的未成年子女。

正面管教 宜多作鼓勵

兒盟表示，兒童與成人一樣擁有不受一切形式暴力對待的權利，提出正向管教的兩大原則為提供溫暖和秩序。前者包括為孩子帶來安全感、言語和肢體動作的關心、多理解孩子的想法和感受、多作鼓勵；後者則透過清楚表達期望、解釋理由等方式對孩子的行為作出規範。家長宜多鼓勵孩子獨立思考、持續地和孩子對話協商，而非是要求順從和給予懲罰。若採用看似速效的言語暴力和體罰，反而會為孩子帶來長遠的負面影響。

資料來源：

兒福聯盟 (2019)。2019年台灣兒少遭受家長言語暴力經驗調查報告。https://www.children.org.tw/research/detail/73/1575