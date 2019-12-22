【聖誕節】派對4招預好食物份量　減少剩食、幫助別人｜食德好

踏入12月，即是2019年快要完結，同時，即是數個大節日臨近。慶祝節日小不免會舉行大大小小的派對，而舉行派對除了準備場地，禮物，當然還有最重要的食物。準備派對食物時，有幾點要留意，減少食物浪費，舉行一個綠色派對。 【編按：作者為食德好項目主仼（資源發展）王俊宇】

舉行派對，少不了派對美食。

一、食物份量為人頭數目打7折

準備派對食物時要注意派對的參加人數。準備的食物份量應該少於實際參加人數，因為可能有參加者進食量十分細小。如果參加者包括小朋友，或長者，可以當半個人的份量作計算。準備食物份量可按人頭數目打約7折，例如：10至20人派對可以按人頭減少3至5人份量，20至30人派對可以按人頭減少5至8人份量。

二、注意派對舉行時間

除了注意參加人數，亦要注意派對進食時間。派對進食時間盡可能與平常午餐或晚餐時間一樣，避免參加者早以進食正餐，而無法享受準備的派對食物。

如Party進食時間並非正餐，準備的份量和食物種類要額外留意，可以不準備飯麵，只準備手指食物（finger food）。因為飯麵類為主要派對廚餘的來源。另外，如果派對有準備蛋糕等甜食，應該相應減少熱食份量。

可以盡量使用可循環再用的餐具。

三、方便帶走

工具上應該準備食物盒，公用的大夾，大羹，筷子等，這樣有效便利參加者帶走剩食。同時，零食類應該食完一包之後逐一打開下一包進食，增加可被帶走的零食。

四、捐出助人

如果不幸派對需要取消或有大批量的食物剩餘，應該找機構作出捐贈，捐出食物又可以減少浪費食物，又可以幫助有需要的家庭。