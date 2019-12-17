【聖誕髮型】2款編髮頭飾教學　媽媽必學快速編出主題髮型技巧

聖誕節就快到了，連串的聖誕派對聯歡都會是小朋友非常期待的活動，如果媽媽可以為女兒束上可愛漂亮的髮型就更錦上添花了。大家不妨趁佳節為女兒編出與眾不同的主題髮型，今次我們邀請了新娘化妝髮型師Poly設計2款聖誕樹主題的女童編髮，同時加入短髮也適用的自制聖誕樹頭飾，讓家長可以為女兒留下難忘的聖誕回憶。 攝：黃寶瑩 模特兒：朗頤(Peony) 場地：Polypoly makeup & hair

今日為我們示範聖誕編髮的的小Model是5歲朗頤(Peony)，擁有一把長度及肩的頭髮。 今日的小Model是5歲朗頤(Peony)，擁有一把長度及肩的頭髮，Peony平時很喜歡廸士尼故事人物，不時要求媽媽Irene為她編跟主角類同的髮型，Irene說：「Anna、Elsa、Moana她都曾經要求過我幫她紮，但因為她的頭髮太蓬鬆，比較難束起鬢辮，再加上平時出門口時間太趕，而且沒有足夠的頭飾，所以太複雜的編髮我也不會。」

Poly在化粧及髮型行業超過十年，平時為客人創作不同的髮型和頭飾，更擁有英國C&G國際專業培訓及評審高級文憑，開設各項教程，懂得深入淺出理論與實務兼具，近年開設fb專頁《媽媽也是造型師》中分享女孩編髮心得。(圖片由受訪者提供) 這次化妝師Poly設計出聖誕樹主題的女童編髮，她建議家長可以使用紅及綠色的髮飾作點綴，有助增加節日氣氛，而她同時亦給家長們一些建議，她說：「小女孩不像大人般受力，所以選用幼身髮夾 、小圈的橡筋較好，而且頭髮很柔軟，較成人多碎屑，所以建議家長準備一個噴水壺並加入清水，在編髮時可以噴濕頭髮使用，令頭髮變得貼服，如果太多髮碎彈出來，也可以用黑色髮夾固定，但如果需要用頭髮定型劑，便要選擇成分天然的產品。」

絲帶聖誕樹孖辮

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繽紛聖誕樹馬尾辮

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DIY聖誕樹頭飾（長短髮適用）