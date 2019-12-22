【親子教養】聖誕派對傍身術　4招讓孩子不插嘴｜博士媽媽

聖誕節將至，小朋友將會出席許多大大小小派對，作為家長都要需要為孩子作好準備，讓孩子明白與朋友聚會的基本禮儀，其中最常見的是小朋友老是常「插嘴」，打斷別人的說話。家長也有四招可以旁身，讓孩子改善插嘴問題。

(一)提升等待的能力

小朋友的等待能力會隨著年紀越大而有所提升，越年幼的孩子越心急，想到什麼便想立即說什麼，更會不論場合插嘴。有時候即使媽媽正與其他人說話，孩子照樣插嘴，打斷別人的說話。為免孩子出現無禮貌插嘴，家長可嘗試告訴孩子:「媽媽正和A說話，不如我們先讓A說完，然後媽媽再聽你說話。」好讓孩子學習等待。我們可設5分鐘、10分鐘等候，讓孩子知道不是無休止的等待，從中也理解時間的概念。

(二)教導孩子因應場合而說話

不同場合會有不同合適的話，然而小朋友未必懂得這道理。家長可趁著孩子到聖誕派對前先教孩子留意說話的禮儀，例如在寧靜的環境，主人家正介紹當日活動安排，我們不宜高談闊論或漠視別人正在談話及主持，應等待主持完成發言才說話;又或當別人正在品嚐美食時，我們不應談及廁所內的事了。又或父母正與其他朋友談話時，小朋友若不是有急切需要的事宜，應待別人完成對話才發言。

(三)教孩子觀察別人的反應

讓孩子明白說話時也需顧及別人的感受及理解別人的看法，是非常重要的。家長需要讓小朋友理解，每人有不同性格，也需包容及體諒別人，別人同樣也正在包容自己。而當別人在發言時，我們要讓孩子學會尊重別人，並留意自己的說話會否令別人感到生氣或尷尬。人與人之間保持適當距離及尊重，小朋友在節日場合可以學習一番。

(四)簡潔表達說話

當孩子欲插嘴說話時，家長可以以手勢示意先，讓孩子先暫停暫停，又或同時以眼神示意，讓孩子明白媽媽已察覺你想說話，但需等一等，待媽媽先跟友人說暫停，然後再跟孩子解釋:「媽媽正在跟姨姨說話，時間有點急，不如你用10至15秒先簡潔說出希望說的話，待回家的時候，再將詳細故事/事情告訴媽媽。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。)