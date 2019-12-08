【親子教養】小朋友唔等得？6個教孩子學「等」的方法｜博士媽媽

許多小朋友非常心急，一說：「要！」然後家長秒速遞上，分秒不能等，要馬上、立即做到，沒有等待的能耐。不過，等待是人生必須經歷的常事，即使是幼兒階段，我們都可以讓孩子學習等待。有幾個教孩子學會等候的方法，和與大家分享。

（一）說冷靜言語

有些人說孩子天生不能等，其實非也。若以生理所需，小朋友是可以等待的，反而往往是家長過份緊張，當發現孩子需要食、抱、玩、扭計時，家長即緊張起來，立即「畀」，甚至較孩子更緊張。若家長嘗試保持冷靜，說話調節慢一點，卻配合手勢及眼神，好讓孩子急速情緒放緩，孩子也可以在過程中學會等待。家長對孩子來說如一面鏡子，家長急、快，孩子也會有樣學樣。

（二）轉移焦點

若小朋友從小已急、不能等，長大一直如此，只會培養出衝動、急躁的性格，對他們學習及與人相處均有所影響。所以當孩子小時候已急躁，家長在教養上必須花功夫，好讓孩子學習等。其實一些日常小技巧都非常有用，可疏導孩子情緒及接受等。如到主題公園玩耍，小朋友因等待而發脾氣時，家長可協助孩子轉移等待這焦點，讓他們聯想遊戲的樂趣，好讓他們心情平伏及更期望遊戲帶來的樂趣。

（三）不立即滿足需求

小朋友因為得不到而發脾氣時，如果母親一見孩子有情緒便立即屈服，滿足其要求，如扭抱立即抱、扭玩立即玩，小朋友下次只會變本加厲。家長切勿低估小朋友孩子的智慧，他們一樣懂得看眉頭眼額及測試家長底線。家長可嘗試與孩子訂立一些具體目標，若對着2至4歲較幼童，他們未有時間概念，家長可嘗試說聽完一首歌後，我們便去做某某事，好讓他們在過程中學習等。

（四）善用說話技巧

孩子急躁時，許多家長常都說不可什麼，這只會令小朋友情緒更差、更忟，在孩子情緒失控時更加無法跟他們說道理。但若先跟小朋友說可以做什麼，然後才說什麼不可做，這可助孩子平伏情緒，過程中可教孩子學習如何節制。

（五）協助表達內心需求

有時候小朋友不能等，是因為小朋友太年幼，未有足夠言語表達，想說卻不懂表達，便急着嘗試講。當父母遇到孩子是這情況，可以嘗試協助孩子講出要求。

（六）玩舉手遊戲

讓孩子在快樂中學等待，一些舉手遊戲是個不錯的選擇。例如家長可規定，全部人均需先舉手後說話，這樣一來可以拖慢孩子心急的速度，同時可以增加孩子做以下活動的專注力；若年長一點的孩子，更可教導他們說話前要多思考內容。

人生中有無數的等待，每個人無可避免及必須學習。許多人說懂得等待的孩子較不懂等待的孩子更成功，但願家長努力，由孩子小時候開始教育他們學會等待，從而提升個人的能耐。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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