【親子教養】父母必要懂　培養出成功孩子的3個關鍵｜Mommy Amy

過去一年,不論是出席學校的簡介會,還是在不同的教養講座中,皆重複聽到這幾個關鍵詞,分別是:「正向教育」、「成長型思維」及「恆毅力」;彷彿只要掌握住這些關鍵詞便能培養出成功的孩子。其實這些是什麼東西,又如何可以幫助孩子邁向成功呢?

(一) 正向教育

現今的社會強調精英制,孩子自幼已面對不同競爭,背負著不少壓力;同時間因少子化底下,多被成年人處處保護,因此當面對失敗時容易產生更大的負面情緒。而正向教育是以建立正面情緒為重點,並以發現個人長處和潛能為目標。透過正向教育,我們可以讓孩子明白人生並不是一帆風順,失敗仍是人生常態;只要積極面對,同時多發掘個人長處並加以發揮,總會找到出路活出豐盛人生。

身為父母,我們可以向孩子以身作則,凡事感恩,每事盡量抱著樂觀積極的態度面對,從而產生源源不絕的正能量,相信事情總有轉機。

瞭解更多:

正向教育研究室:http://www.cityu.edu.hk/ss_posed/index.aspx?lang=zh

SOW GOOD! 正向品格教育館:https://sowgood.sjs.org.hk/zh-hk/philosophy

(二) 成長型思維

「成長型思維」有一個相反詞,便是「固定型思維」;兩者的分別是,「固定型思維」認為成功是靠智力(即擁有天資),即使有後天的努力亦改善有限,容易自我設限;相反「成長型思維」則相信成功是靠機會和努力,因此只要持續投入,便會邁向成功。

由於成長型思維的人更樂於嘗試,同時因為相信成功不是靠智力,因此比較不會擔心犯錯(沒有不懂就是自己愚蠢的包袱),會把挫折看成挑戰,累積下來的經驗亦讓成長型思維的人更有可能達到成功。

身為父母,我們可以從減少稱讚孩子為聰明,相反多聚焦於稱讚孩子的努力及勇敢嘗試的過程,讓孩子明白到堅持及毅力才是通往成功之路。如有進一步興趣,可以於網上搜尋「Change Your word, Change your mindset.」,可以找到不少適用於培養成長型思維的鼓勵用句。

(三) 恆毅力(Grit)

「恆毅力」一詞首先由美國賓州大學心理學教授Angela Duckworth 提出,她從研究中推翻過往大家信奉的「成功靠智力」的認知,指出天份不是成功的保證;相反,如前面所提到的「成長型思維」,熱情、堅持及毅力才是更加關鍵的因素。

恆毅力是指人類投入並堅持長遠目標的能力,是在克服挑戰和完成巨大目標時的一種堅持,並有著超越三分鐘熱度的熱情;以及即使中途遇上挫折、逆境或瓶頸時亦會坦然接受,視之為一種過程的能耐。

而培養之道其實便是綜合前面所提到的「正向教育」及「成長型思維」這兩種的關鍵能力。如想瞭解更多,可以閱讀Angela Duckworth教授所寫的《Grit: The Power of Passion and Perseverance》一書。

以上所提的三個關鍵能力皆無法短期內看出成效,亦無助提升孩子的考試成績,但我相信孩子的成長過程不該是只有學業或成績;相信默默培養這些能力將有助未來活出正面及充滿熱情的人生。來讓我們一起努力,共勉之。

作者簡介:Mommy Amy

自小志願成為一名母親,現育有兩名小天使;囡囡Valerie及囝囝Wyatt;每日樂於照顧小孩並盡量不受外界影響下,堅持自己的育兒理念。 本著『愛分享』的個性,希望與各位爸爸媽媽分享有關親子的大小事。

作者Facebook專頁:https://www.facebook.com/mommys.lab/

(以上文章內容均屬用戶提供,香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。)