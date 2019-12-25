【聖誕書單】誠品書店推薦５本兒童中英圖書　把握與孩子共讀時光

在聖誕節的假期中，大人小朋友暫時一起拋開繁忙的功課與工作，準備好充滿節日氣息的聖誕書藉或繪本，沖泡一杯熱朱古力及咖啡，親子間一齊投入開卷的世界之中，誠品書店特別挑選出5本中、英文聖誕圖書，讓大家享受閱讀的樂趣，感受溫暖和愛。 (圖片由受訪者提供)

《Harry Potter: A Hogwarts Christmas Pop-Up》

聖誕兒童選書 Harry Potter: A Hogwarts Christmas Pop-Up

出版社： Insight Editions

內容簡介：霍格華茲聖誕立體書 聖誕節到了，遠在霍格華茲學習魔法的學子們，也想和同學好好地過個聖誕節，學校特別在餐廳擺了聖誕樹。接下來，就請你翻翻找找書上的翻翻卡，看看裡面藏了什麼，利用這些的找到的配件，裝飾聖誕樹：有老鷹、分類帽、魔法寶典、四個學院（葛來分多、史萊哲林、雷文克勞、赫夫帕夫）學院徽章…等。此外附有一本小冊子，收錄幕後花絮和場景介紹，把讀者再拉回電影的回憶裡。是一本充滿互動的聖誕立體書。

聖誕兒童圖書 Harry Potter: A Hogwarts Christmas Pop-Up

《Frozen Storybook Collection》

作者 ：Disney Book Group

出版社： Disney Press

內容簡介：內含10 個冰雪奇緣全新繪本故事，魔法讓艾沙呼風喚雪，而夥伴與姊妹，更不斷召喚出她內心勇敢的力量！在安娜真愛的感動下，艾莎女王終於打開心房，在那之後，艾倫戴爾其實還發生了好多好多故事！ 因為冰雪奇緣值得一次又一次的與大家見面，不管是用動畫、用圖像、用文字，怎麼看，都好看！是難以取代的經典，也是最親切的成長故事！

聖誕兒童圖書－Frozen Storybook Collection

《我祝福你!》

作者：艾美．克蘿思．羅森朵

出版社：字畝文化

內容簡介：有些書，是關於一個心願；有些書，讓你有三個願望；這本書，充滿著無盡祝福……道出一切最真摯的願望，送上所有最真心的祝福。

聖誕兒童圖書－《我祝福你!》

《千千萬萬個聖誕老公公》

作者：母袋裕子

出版社：野人

內容簡介：一本來自聖誕老人故鄉芬蘭的暖心禮物書。全書繪畫由獲獎無數的芬蘭繪者Marika Maijala執筆，她用童稚的筆觸、純淨的色彩，和充滿顆粒感的蠟筆畫作，為孩子描繪出最道地的北國聖誕繪本，是聖誕節送禮的最佳首選！

聖誕兒童圖書－《千千萬萬個聖誕老公公 》

《小可愛聖誕工廠》

作者：王家珍

出版社：字畝文化

六個關於聖誕節的童話，述說著每個人對於聖誕節的期盼、對聖誕老公公許下各式各樣的願望。這些願望蘊含了分享、期待、關懷、想像、祝福、珍惜……面對各式各樣的超級任務，聖誕老公公總可以在好夥伴小精靈們，以及馴鹿的幫助下，一一完成。