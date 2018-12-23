【繪本教育】推介親子共讀聖誕繪本　趁節日教孩子感恩和愛

趁著學校長假期，今次肥哥哥為我們推介了三本以聖誕節為主題的繪本，非常適合爸爸媽媽與孩子一起閱讀，透過繪本不但可令孩子更認識聖誕節，更可向他們傳遞學習愛、分享和感恩的信息，內容風趣幽默，為爸爸媽媽與孩子共同創造溫馨、可愛的聖誕回憶。 (圖片由受訪者提供)

《耶誕夜大驚喜：立體尋寶翻翻書》

出版社：小魯文化

立體書近年大行其道，非常適合專注力較短的小朋友看，打開每頁有驚喜，肥哥哥為大家介紹這本立體聖誕書。他說:「聖誕節有什麼開心得過拆聖誕禮物時的樂趣，又期待又驚喜！這本書就是講述一班好朋友在開聖誕派對，書內裏有不同的頁數讓讀者可以跟小動物一起拆聖誕禮物，一同感受聖誕的小確幸！還有，最後更有一棵很大的立體聖誕樹，絕對能給孩子一個大驚喜！」

《鱷魚愛上長頸鹿 5：好忙好忙的聖誕節》

出版社：采實文化

在繪本界深受歡迎的「鱷魚愛上長頸鹿」系列，第5集是與聖誕節有關，肥哥哥也趁節日推薦給大家。他說:「今次鱷魚和長頸鹿一家人要預備開聖誕聖誕派對！但是在準備聖誕樹、製作薑餅人、佈置裝飾等工作時，各有出現因某家人失誤而產生的問題，他們不但沒有埋怨，反而同心協力，共渡難關，這不就是聖誕節一家人要去學習的道理嗎？」

《世界上最棒的聖誕樹！》

出版社：格林

這本是肥哥哥近期最喜愛的聖誕書。「除了因為它是人氣漫畫Simpson 作者畫的外，他的故事溫情十足！孩子大力因為要開聖誕派對，但苦苦也找不到合適的聖誕樹，大力非常不開心，因為他的聖誕禮物無法放在聖誕樹下，最後爸爸就將自己圍着聖誕燈，扮成聖誕樹！今年最sweet的聖誕書。」