【聖誕節電影2019】5大親子電影推介　經典科幻攪笑迎合不同口味

聖誕節很快又來了，2019的聖誕電影檔期將有5套適合親子入場好戲上映，當中必睇有《星球大戰》系列最終章《星球大戰：天行者崛起》；暢銷兒童繪本作家宫西達也的恐龍系列作品改篇 《霸王龍︰永遠永遠在一起》；攪笑得意《超級無敵羊咩咩大電影之天外飛咩》、反傳統公主王子 的《魔鏡肥緣》及魔幻製作《逃出魔幻紀：叢林挑機》。

聖誕節親子電影－《超級無敵羊咩咩大電影之天外飛咩》 衝出太空－《超級無敵羊咩咩大電影之天外飛咩》 上映日期：12月26日(12月14日起優先場) 片長：87分鐘 語言：英語/粵語 級別：I 故事大綱： 小小外星人Lula意外地穿越銀河系，逼降在羊咩咩的農場。阿爽及一眾羊咩咩雖然與Lula雞同鴨講，但可愛的Lula馬上奪得羊羊歡心。阿爽不但讓Lula匿藏在羊棚內，更帶她暢遊大街小巷，玩轉成個農場同市鎮。就在Lula準備升空回家之際，神秘邪惡組織大舉殺到，誓要生擒Lula，一眾羊羊將會用「咩」爆趣方法擊退敵人，護送Lula上太空？

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聖誕節親子電影－《星球大戰：天行者崛起》 星戰最終章《星球大戰：天行者崛起》 上映日期：12月19日(12月18日優先場) 語言：英語 (中文字幕) 故事大綱：《星球大戰》系列最終章《星球大戰：天行者崛起》由導演JJ 艾布斯 (JJ Abrams) 回歸掌舵，以天行者家族的世紀結局為主線，帶領觀眾見證新世代力量崛起，正邪終極大戰一觸即發，將一個世代的傳奇推上全新巔峰！除了天行者及Lando Calrissian 將會連同一眾新世代角色回歸外，電影也會用上嘉莉菲莎 (Carrie Fisher)在《星球大戰：原力覺醒》從未曝光的片段，作為最後一次在大銀幕上對莉亞公主致敬。

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聖誕節親子電影－《霸王龍︰永遠永遠在一起》 宫西達也繪本改編《霸王龍︰永遠永遠在一起》 上映日期：12月19日(12月13日優先場) 語言：粵語 片長：1小時37分 級別：I 級 故事大綱： 改篇自暢銷全球兒童繪本作家宫西達也恐龍系列作品，他的作品在全球累計銷量已達 200 萬冊以上。電影取材自〈永遠永遠在一起〉〈我愛你〉〈我相信你〉三部繪本，是《你看起來好像很好吃》動畫的同系列電影。 電影由《名偵探柯南》系列導演靜野孔文出任導演及監製；配樂邀請到《末代皇帝》、《御法度》的奧斯卡金像獎配樂大師坂本龍一加入，這也是他第一部於動畫電影界亮相的作品；動畫製作則由經驗豐富的手塚製作公司負責。 故事講述冰河世紀即將到來，恐龍們為了生存紛紛尋找綠洲。不敢飛的翼龍少女普娜，遇上了一隻吃素的霸王龍，誤打誤撞成為了旅伴。旅途中，為了幫助小三角龍點點回家，經歷了一路的歡樂與冒險，成為了彼此生命中最重要的朋友，並最終幫助綠洲化解危機，戰勝白色惡魔龍！

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聖誕節電影親子電影－《魔鏡肥緣》 玩轉童話世界－《魔鏡肥緣》 上映日期：12月12日 片長：93分鐘 級別：I 語言：英語 / 粵語 故事大綱： 於童話島上，每十二個人便有一個是王子或公主。在島上幾十個王子當中，有一班叫「開工七人組」的王子，是島上最出類拔萃的王子。有天，一如童話劇情，這七位王子在噴火龍手中拯救了一位美麗的公主，不過弊傢伙，搞錯咗！這位公主原來不是他們想像中那麼漂亮！他們恥笑奚落這位醜公主，結果她一怒之下向這班王子施下毒咒，變成綠色小矮人，而只有全國最美的女孩一吻才可破解。偶然機會，小矮人找到天仙美女白雪公主，但原來她只是因為得到一雙魔法鞋子，才會變成超級美女，白雪真身是一位圓碌碌的肥嘟嘟公主。她逃出惡毒王后魔爪，請小矮人幫忙尋找失蹤父親。七個小矮人能否得到全國最美女孩一吻，破解毒咒，回復英俊面貌？

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聖誕節親子電影－《逃出魔幻紀：霸氣升呢》 夢幻製作－《逃出魔幻紀：霸氣升呢》 上映日期：12月12日 片長：123 分鐘 級別：I 語言：英語(中文字幕) 故事大綱：伯芬妮、雪櫃及瑪花發現史賓沙再次進入遊戲。為了拯救昔日戰友，三人決定以身犯險重回遊戲，但卻陰錯陽差，連史賓沙的爺爺艾迪 (丹尼狄維圖 飾) 及其好友米路 (丹尼高化 飾)亦一併被吸進遊戲之中。五人發現冒險關卡竟然全面升級，他們今次需要拼盡全力探索未知領域，由荒蕪的沙漠再走到極地雪山，才可以全身而退，回到現實世界。