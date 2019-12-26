【親子教養】孩子收到不是預期聖誕禮物　專家：是情緒教育好機會

聖誕節小朋友最開心與期待的環節絕對是Boxing Day拆禮物，很多小朋友也會一早起床，就是為了可以拆開那份聖誕老人（父母）送來的禮物，但若然收到的不是小朋友預期心儀的禮物，難免感到失望，甚至出現嫌棄或要求父母重買等情況，心理學家程衞強表示這是連成人也會出現的正常情況，而讓小朋友經歷失望是成長必經階段，家長可以把握機會教識孩子學習情緒管理，有助提升抗逆力。 圖片來源：Photo AC

事前給孩子引言

對於收到不是預期的禮物又或是抽獎落空的情況，相信不少家長及小朋友也曾經歷過，有些小朋友一旦遇上這種情形可能也未懂得如何平伏心情而出現情緒失落，香港註冊心理學家程衞強（Victor）建議家長在抽獎或交換禮物前，可向小朋友說明禮物的意義，讓小朋友知道最重要的不是禮物，而是心意，他說：「家長可先向小朋友說：『如果喜歡可以將這份禮物自己留著玩，如果你關心小朋友，也可以將這份禮物送予別人。』適當的引言，有助小朋友有心理準備。」

用說話將小朋友內心情緒說出來

如果小朋友原先想要朱古力，但最後抽中的是糖，當他拿到糖回來而又表現失望時，Victor說：「家長先要知道讓小朋友經歷失望，這是成長必經階段，讓孩子在人生中不斷經歷不同情緒，從而學會管理。父母可以認同他說：『我知道你好唔開、心好失望，你好想要那份禮物(說明是甚麼禮物，例如朱古力、停車場…..)，但抽到(說明抽到的禮物，例如糖、毛公仔……)』，用說話將小朋友內心的情緒說出來，並可以鼓勵或引導他將心情說給父母知，之後再幫助他想解決方法，例如說：『我們可以點做令自己開心些？去公園玩一會？』，將情緒先表達出來，再教他如果管理。」

灌輸正確理財

如果遇上小朋友要求家長重新購買心儀的禮物時，Victor認為這要視乎家長意願而家，他說：「如果家長也想送一份禮物給孩子，可讓他選一份禮物是爸爸媽媽會送的，但如果小朋友原先已有表明自己心儀的禮物，那家長要讓小朋友作出取捨，家長可以說：『因為之前你說要搖控車，但現在又要停車場，但聖誕禮物只有一份。』」如果家長未決定是否重買禮物給小朋友，Victor認為可與小朋友去玩具店看看價格是否合適再決定，也可以與小朋友一起考慮，他說：「家長要讓小朋友知道並不一定要買，藉此灌輸金錢的運用。」

學懂施比受更有福

最後，如果小朋友對自己所收的聖誕禮物感到嫌棄，Victor提議家長把禮物贈子予有需要的人，讓孩感受到可以通過節日去關心無禮物的小朋友，當中的快樂比擁有大，從而將節日建基於物質轉到建基於關心他人。但有一點值得注意，他說：「如果家長決定重買禮物給小朋友，也忌用交換角色，讓孩子以為捐贈禮物後，爸爸媽媽就會買新禮物給他了，這種討價還價的關係並不適合。」