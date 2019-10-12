【親子教養】孩子爭取注意而變曳　應對策略：故意忽略｜程衞強

不同的管教工具都有其適用時候，例如之前談過的「冷靜區」是用來處理情緒的，而這次講的故意忽略，則是用來處理「為吸引成人注意的負面行為（Attention Seeking）」。如果有關行為並非「為吸引成人注意而出現」，故意忽略未必有用。

(GettyImage)

近日有朋友問到有關孩子的行為問題，並表示已用了「故意忽略」，但有關問題卻仍然一直纏繞。今天，就讓我們一起探討一下「故意忽略（Planned Ignorance）」的這個技巧。

可是，我們怎知道那些行為，是否「為吸引成人注意而出現」呢？爸爸媽媽可以先留意一下，有關行為出現的情況，是否當時照顧者都沒有在關注孩子呢？舉例說，媽媽忙於照慣年幼的弟弟，哥哥就故意發出尖叫、甚至將東西擲在地上，以吸引媽媽的注意。而這個行為，特別在沒有照顧者關注孩子時，會特別出現的，這就有可能是Attention Seeking的問題了。

反之，如果這個行為的出現，帶有明確的目的，例如孩子因為想買某個玩具而尖叫，這樣，就不應該用故意忽略了（可以用其他的例如轉移視線、約法三章、多看一會等等）。

和兄弟姊妹爭寵，便想引大人注意。（GettyImage）

當確認了孩子因為要「吸引成人注意而引起負面行為」後，除了故意忽略外，其實也有其他方法的，例如在孩子出現負面行為前就關注一下他，例如稱讚他自己在玩積木，很乖巧；又或者預先告訴他媽媽在忙什麼，要他等一會（但要注意幼兒的能力，不能等太久哦）；甚至邀請他一起幫忙，從而建立他的能力感等等。

若果負面行為出現了，父母要使用故意忽略時，首先必須確保孩子當時是安全的，然後就可以故意不關注他（表面上），但實際上是暗地裡觀察他，以免孩子因情緒升級而出現危險，而且，故意忽略很重要的，並非單單的忽略，而是讓孩子知道什麼行為能夠得到關注，什麼行為是不能接受的。

例如尖叫，他總不會一小時60分鐘都在尖叫的，總會需要抖一下氣吧？這時候就應該出力地稱讚他「嘩！小明真係大個仔啦！佢自己喺度安靜咁玩玩具！媽媽好開心！」然後甚至可以給他一個大擁抱（之前的尖叫呢？算數吧！），之後可以告訴他等一會、也可以邀請他一起幫忙、也可以給他一個任務，總之，你已經知道他需要你的關注了。如果他再次出現負面行為？那你就重啟「故意忽略」的步驟吧！

要小朋友冷靜了才給予關注。（GettyImage） 值得要注意的，是有時候，在執行故意忽略的過程中，孩子的「行動」會升級，甚至傷害到人或物，例如將自己的頭撞在牆上。這個時候，爸媽切忌露出一副很緊張的表情或語氣，而應該保持目無表情、說話語氣堅定但不浮誇（快去報名藝員訓練班），然後走過去，將孩子（強行）移到安全位置，然後直接、簡單、清晰的告訴孩子「這樣做是不對的」。當孩子稍停下來的時候，父母就應該立即稱讚他的安靜行為（即使那個時候已經是兩行鼻涕！），而且語氣、表情也要豐富，如不明白可以去學一下我們的國粹「變臉」！

簡單的總結一下，故意忽略有幾個重點： 第一：引起行為的原因（只適用於Attention Seeking的行為哦） 第二：注意安全 第三：以讚賞良好行為作為最終目標

希望小小的貼士，在各位爸爸媽媽的育兒路上有一丁點的幫助。