【親子教養】小朋友講大話點算好？嚴厲懲罰有效嗎？｜程衞強

小朋友究竟多大開始就學會講大話？研究指出，小朋友大約2至3歲就會講大話（Evan & Lee, 2013; Talwar & Lee, 2002），以掩飾自己曾犯的過錯。

2歲至3歲的小朋友已懂得說謊。(AC Photo)

究竟，父母應如何面對孩子說謊呢？有什麼方法可以增加孩子的誠實行為呢？懲罰他們說謊可以嗎？嚴厲的規則及日常規律又可以嗎？

如何推動小朋友誠實？

加拿大麥吉爾大學（McGill University）教育及輔導心理學部的教授們就做了一個實驗，研究有什麼因素可以提升孩子誠實的行為。

他們有兩個發現，首先，向孩子表明「誠實行為帶來的好處」，比「說謊將帶來後果」，能更有效推動孩子說誠實話（Talwar, Arruda, & Yachison, 2015）。而當中，「誠實行為將得到父母的稱讚」（文中稱之為外在誘因* （External appeal）），比「誠實是好孩子行為」（文中稱之為內在誘因* （Internal appeal）），更能推動誠實行為（Talwar, Arruda, & Yachison, 2015）。

跟小朋友說：做得好會給父母稱讚，會比預告懲罰更有效。（VCG圖片） 因此，父母想要提升孩子的誠實行為，應該從「鼓勵正面行為」入手，而不是將重點放在「說謊有什麼後果」。我不是說做錯事不能有後果，而是重點應放在正面行為上。 至於孩子做錯了事，我們可以有什麼方法？再者，父母能有什麼其他方法減少孩子說謊呢？下回續。