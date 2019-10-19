【親子教養】小朋友講大話點算好？嚴厲懲罰有效嗎？｜程衞強

小朋友究竟多大開始就學會講大話？研究指出，小朋友大約2至3歲就會講大話（Evan & Lee, 2013; Talwar & Lee, 2002），以掩飾自己曾犯的過錯。
2歲至3歲的小朋友已懂得說謊。(AC Photo)
究竟，父母應如何面對孩子說謊呢？有什麼方法可以增加孩子的誠實行為呢？懲罰他們說謊可以嗎？嚴厲的規則及日常規律又可以嗎？
如何推動小朋友誠實？
加拿大麥吉爾大學（McGill University）教育及輔導心理學部的教授們就做了一個實驗，研究有什麼因素可以提升孩子誠實的行為。
他們有兩個發現，首先，向孩子表明「誠實行為帶來的好處」，比「說謊將帶來後果」，能更有效推動孩子說誠實話（Talwar, Arruda, & Yachison, 2015）。而當中，「誠實行為將得到父母的稱讚」（文中稱之為外在誘因* （External appeal）），比「誠實是好孩子行為」（文中稱之為內在誘因* （Internal appeal）），更能推動誠實行為（Talwar, Arruda, & Yachison, 2015）。
跟小朋友說：做得好會給父母稱讚，會比預告懲罰更有效。（VCG圖片）
因此，父母想要提升孩子的誠實行為，應該從「鼓勵正面行為」入手，而不是將重點放在「說謊有什麼後果」。我不是說做錯事不能有後果，而是重點應放在正面行為上。
至於孩子做錯了事，我們可以有什麼方法？再者，父母能有什麼其他方法減少孩子說謊呢？下回續。
作者簡介
程衞強
兩子之父，香港註冊心理學家、英國特許心理學家，雙碩士學位（應用心理學（特殊學習需要）、環球商業管理）、雙學士學位（應用心理學、人力資源管理），現為大學客席講師、私人執業心理學家、企業顧問、創業家，卻同時是專注力不足症（ADHD）患者，現身說法讀書不需要坐定定、分心也不一定一事無成！