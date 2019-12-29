以「三多」為新年目標　來年提提自己做一個可愛媽媽｜Mommy Amy

臨近年底，日子感覺過得特別快；聖誕節才剛過完，緊接便進入倒數迎接新一年。這一年無論是外在環境還是內在心境都過得很不平靜，在自省回顧的過程中，更發現自己在教養路上有很多不足，因此訂下了「三多」作為新年新目標，展望新的一年，希望自己能夠做得更好，在此拋磚引玉與大家分享。

第一「多」：多與孩子擁抱

我們都希望孩子獨立，希望他堅強，因此有時即使孩子撒嬌，我仍吝嗇給予擁抱。但原來當孩子越痴身時，做父母的越不應吝嗇；一來孩子真的大得很快，二來，擁抱能為孩子帶來安全感，充足的安全感是孩子能夠早日獨立的基石。因此每日多攬攬小朋友，親蜜的依偎感能為孩子帶來一生的安全感。

第二「多」：多讚美

孩子在今年踏入了需要對學術有要求的階段；自始，恨鐵不成鋼的責罵多了，打從心底的讚美少了。其實我也很討厭像一隻老虎的自己；更失敗的是，孩子並沒有因為被人鬧多左而醒左。因此在新的一年，我真心希望可以改變做法，我要記得多讚美，少責罵。根據人際關係的黃金比例，正面與負面的互動應該是1:5，緊記這個原則，同時讚美時要盡量具體。具體的讚美是讓孩子認識自己，建立自信的起步。

第三「多」：多放手

媽媽曾跟我說，父母與孩子的關係應該像風箏，一開始與「他」緊拿著線頭一起跑，等到穩定飛翔後便遂步放線，讓「他」越飛越高，但即使飛到幾高幾遠，其實我們也不會完全放手，因為讓「他」知道，家永遠在此，即使遇上逆風，我們仍在原地相伴。若一直緊拉線頭，我們永遠不會知道孩子能夠飛得多高多遠，懂得適時放手才能讓其飛翔。因此我要更信任孩子，多聆聽他的意見，尊重他的決定，學著放手。

目標不多，但希望新的一年，每個孩子的面上有更多笑容，寬容的笑，自信的笑，打從心底的笑。在此預祝大家在新的一年，有光明的路，平安的心境，讓我們一起培養有自信又獨立自主的新一代。共勉之。

作者簡介：Mommy Amy

自小志願成為一名母親，現育有兩名小天使；囡囡Valerie及囝囝Wyatt；每日樂於照顧小孩並盡量不受外界影響下，堅持自己的育兒理念。 本著『愛分享』的個性，希望與各位爸爸媽媽分享有關親子的大小事。

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