【爸爸媽咪唔易做】孩子是「曳」？還是「活潑」？｜H.Y老師

「我個小朋友真係好曳。」其實H.Y老師有一段時間沒有聽過有爸爸媽咪會訴說自己的小朋友是「曳」。或者因為將踏入2020年，大家都會用「活潑」去形容自己的小朋友吧！不過，究竟真的是「曳」嗎？

綜合眾多爸爸媽咪分享，「曳」的首三位有：坐唔定、耳朵無帶、手仔不合作。其實三大「曳」的行為，都是離不開去街四圍跑會大聲說話；而耳朵好像不能聆聽爸爸媽咪或老師指示；至於手仔則容易以推撞去解決社交問題。問一問自己，當你認為「曳」時，你有沒有做什麼去改善那些行為呢?

選擇比命令好

小朋友在聆聽指示上有時難免會失靈，特別是當走在五光十色的街上，所以會周圍走和怎樣叫都未能接收，真的是很普遍。有很多爸爸媽咪遇到這個情況時，很容易便會出絕招：大聲疾呼和電子奶嘴。認識H.Y老師都知，H.Y老師對電子奶嘴三秒也覺多了，而且大聲對大人身體不好，所以平心靜氣想方法總比命令好。

有沒有想過，其實小朋友未必真正完全暸解自己的喜好，但他們都喜歡選擇。因為選擇如同尊重，總比命令式好。因此，當各位爸爸媽咪遇到同類情況時，嘗試提供兩個選擇，讓小朋友好好的跟從自己意願。當然，作為精明爸爸媽咪你們提供的選擇是要正面和合理。例如：你可以現在做功課或者明天做，但今天不去公園玩。這徹底會讓小朋友崩潰，因為怎樣看，仔們選什麼都是沒有好處。所以，爸爸媽咪都要發揮你們的小宇宙，配合自己小朋友的性格和喜好，提供合適的選擇。

暸解在學校社交情況

有哪一個小朋友不是寵愛下成長？所以在初接觸小社會時，在社交溝通上仍有待改善。當發現容易出現以手行先去解決問題的情況時，可以暸解一下他們在學校的情況，然後回到家中與小朋友討論除手外還有什麼解決方法。當然，也要接受老師的意見，在家也配合老師的做法，這樣小朋友不會產生意見不合而不願跟從，導致更加不能改善行為。

現今小朋友都容易產生自我模式，所以作為爸爸媽咪必需要提供另一些方法，讓小朋友知道解決方法有很多。在2020年，小朋友的創新思維是很重要，不再局限單一，因此讓他們學習如何處理人際關係是十分重要。

踏入2020年，希望各位大人小朋友都愉快成長！爸爸媽咪確實唔易做，所以新一年，H.Y老師繼續陪伴大家，謝謝支持！