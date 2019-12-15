【小島學園】父母嚴控孩子生活欠自主　一放手便缺自制｜凌智豪

「自主」不是與生俱來的技能，這是需要學習的。 上一篇提到，家長在給予學生評價時，最常提到學生經常欠缺動力，結果這些學生在營中的表現並非如父母所說的不濟，往往是優秀的，最主要原因是學生缺乏「自主」。另一個學生缺乏「自主」的表現，是失去自制能力。 【編按：作者為小島學園教育總監凌智豪】

資料圖片（王淑君攝）

在小島營中，學生可以自行決定自己的飯菜量，可因應自己的食量去領取多少食物，四餸一湯，白飯任裝。有一位學生在入營的第一天晚餐已經吃了三碗飯、兩碗湯，而且經常留到最後把枱上飯餸吃清光。島師細問之下，原來學生的家人希望他能均衡飲食，所以會嚴格限制他的進食量，有家人的監管下，學生的表現當然很好，一旦父母不在或沒有監管時，他就會盡量吃多一點。在過去的小島營中，有這種情況的學生並不罕見，數目上有所增加。

父母在家中自然能嚴控小朋友的生活。

每一位家長都希望自己的小朋友有良好的行為和習慣，開始時，家長都會給予他很大的自主空間，讓他自由發展。當小朋友慢慢的長大，家長就會發現他有很多不同的問題，慢慢地開始定立不同的規則，限制他的行為，希望能幫助他改正問題。小朋友的表現越是不濟，家長的規管就越是嚴格，他的自主空間就會越來越窄，結果讓他失去動力或自制力，形成一種惡性循環。

家長如想打破這個惡性循環，不能只是限制小朋友，過程中必須加入教導元素，才是正確的方法。

第一：繼續給予選擇的機會。

家長必須提供足夠的機會讓小朋友作出選擇，例如小朋友的作息安排，家長可以由以往的命令式：「你要十點前休息」，改為引導式「你覺得你今日幾點休息會比較好？」。其實只要簡單改變表達的方式，就已經能夠為學生提供一個學習自主的機會。

第二：重視選擇過程分析。

要作出一個選擇是需要思考的，你必須要考慮各種選擇的優劣，同時不能違背個人的喜好，這樣才會做到情理兼備的選擇。例如，家長希望小朋友早點休息，因為明天小朋友需要早起參加活動。家長可以在小朋友的思考過程中，提醒小朋友明天的行程重點，並清楚說出自己的擔憂，例如休息不足會導致表現不佳等，讓小朋友有足夠的事實去作出考慮。

第三：給予肯定和鼓勵。

要小朋友勇於自主，家長的肯定和鼓勵是相當重要。家長可以在小朋友表達自己的選擇分析時給予肯定，例如「原來你都好清楚聽日的行程。」，「我欣賞你有考慮聽日的行程。」等等，具體地說出你欣賞的觀點、意見或分析。也許，小朋友可能會作出不適合的決定，但家長也毋須過份緊張結果。如果在不影響個人安全下，就讓事情發展下去，因為面對錯誤的結果其實也是一個重要學習，總好過在長大過後才第一次面對錯誤的選擇帶來的後果。

「自主」是讓學生因應自己的能力、機會、資源去作出調整和選擇合適的學習方式、生活習慣等行為，從而為自己創造理想。這不是與生俱來的技能，這是需要學習的。

作者簡介：凌智豪

小島學園教育總監、Design for Change（中國）創意培訓導師、全球職涯發展師（GCDF）、前遊樂道教育慈善基金會總主任。擁有多年處理學生學習困難問題及家長教學問題的經驗，同時推動及策劃學生創意學習活動及導師培訓工作，曾到印度及臺灣與各國教育人士進行創意交流活動。