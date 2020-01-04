【親子義工】半歲大寶寶也能成為義工？四大慈善團體義工活動推介

新一年又到了！想要一個新開始，家長們有否想過帶領子女們參加義工活動，讓孩子們建立良好的品格及價值觀，並提升親子關係？我們搜羅了不同慈善團體的親子義工活動，擺脫「港孩」，助人自助！

1.香港基督教服務處：新年親子義工活動

香港基督教服務處在這個一月及二月將會舉辦三個富新春氣氛的親子義工活動，快來報名，渡過有意義的新年吧！

「新春創藝傳關懷」手工創作義工服務：製作賀年揮春，並寫上關懷及祝福字句，讓長者感受到佳節氣氛及社會關懷。

「人人有利事」新春籌款活動宣傳大使：捐出「利事」，幫助弱勢社群；更可成為推廣大使，於小朋友或家長個人臉書（Facebook）貼文介紹活動。

華康共融樂：到安老院與長者一起玩遊戲及聊天分享，並在導師的領導下製作賀年小手工，與長者渡過歡樂的新年。

有興趣的家長及小朋友記緊要先報名成為該會的「希望小天使」才能報名參加各種活動，且須在1月5日或19日前於網上登記資料，才符合活動報名資格。

活動詳情：http://bit.ly/2SQ2CU3

2.香港基督教青年會：「義. 學. 樂」計劃

「豐衣足食」長者探訪及派米服務：探訪獨居長者，並送上香米，以同理心表達對長者的關懷，讓他們的生活更富足。

食物拯救隊：逢星期二18:30-21:30到元朗及屯門區的街市收集商販賣剩或預留的蔬果，並重新包裝，即晚免費分派給低收入家庭及有需要人士。

再生玩具工程師：試玩、清潔、簡單修復及分類二手玩具，並轉贈給低收入家庭的小朋友。

活動詳情：http://www.ymcahk.org.hk/sole/volunteer.html

3.無國界義工：新春傳心『義』．義工服務

透過探訪長者院舍，小朋友可以學習到和長者溝通的技巧，為長者帶來歡樂和温暖，更可從中學到籌備活動的技巧，培訓團隊精神、領導及組織義工活動能力。

無國界義工facebook圖片

招募義工對象：13歲或以上／8歲至12歲參加者（需由家長陪同參與）

活動名額：20人（額滿即止）

活動費用：每名參加者港幣$100

活動詳情：http://bit.ly/37x36mq

4.BB醫生

有沒有想過6個月大的寶寶也可以成為「醫生」？你可以試試把6個月至6歲的孩子帶至安老院，讓孩子與長者說話和進行表演，相信孩子們能學習到面對群眾及與公公婆婆們溝通，為長者們帶來歡樂。

即將於1月4日及11日的探訪名額已滿，有興趣參加者可以考慮參加2月9日的探訪活動，或待以後活動更新。

詳情：http://www.doctorbb.org.hk/enrollment