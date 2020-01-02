【我家孩子不一樣】不再執著成績轉而發展專長　換回SEN女兒笑容

「我只想我的孩子健健康康，快快樂樂就足夠」這句說話曾出自多少父母口中，但能把這句說話貫徹始終的又有多少？尤其是生活在香港競爭激烈、學業至上的氛圍下，要做到更是難上加難，而今天的主角MingMing，由自認怪獸家長，到兌現自己對孩子的承諾，放棄跟隨主流價值觀，令到女兒成為一個不一樣的孩子。

噩耗不停 只能接受

MingMing的女兒寶兒在就讀K1的時候，不幸被確診有腦癇症，醫生說要長期服用藥物並要定期檢查身體，看看情況會否惡化，樂觀的MingMing很快便接受了事實：「反正能食藥解決也算是不幸中之大幸，惟有接受。」

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正當MingMing由對腦癇症零認識，到照顧女兒而略有了解後，新的挑戰和噩耗又迎面而來！當寶兒就讀K3時，幼稚園的老師告訴MingMing，寶兒比一般小朋友好動，建議升小一時去做個評估，MingMing不以為然，更認為小朋友比較好動並無不可，直至她每天收到管理處投訴後，才發現問題不容忽視。

MingMing憶述：「那段時間自己只要一上班，每天不是保安就是警察找上門，問我『梁太，不好意思，請問是不是女兒在家中跳動，有住戶投訴』，於是我在家鋪上一層軟墊，沒有用，鋪兩層，最後鋪三層也是被投訴便知道問題嚴重了。」最終，寶兒在小一時被評估為認讀障礙、嚴重專注力不足、嚴重過度活躍，這個消息對當時的MingMing來說可謂是雪上加霜。

發展專長 放棄學業不放棄女兒人生

為了處理寶兒過多的精力，MingMing一直在為她尋找適合的興趣班，試過學跳舞，但與其他同學有爭執，亦因為寶兒比較敏感，有時會覺得老師打她，因此很多興趣班都是玩兩至三個月便不了了之，直至在一次和女兒逛商場，她看著別人玩普及體操雙眼發光，上網為她報名後，一上堂便直接跟著大家跳大家跑十分開心，在尋找興趣發展上是暫時放下了心，但學業呢？

MingMing雖知道女兒是SEN學生，但對女兒的要求從來沒有退讓，功課要照做、考試仍要逼她集中溫習，每晚功課由8時開始做到晚上12時也未完結，MingMing更用「打仗」來形容當時每天下班回家後的生活，她當時更不會體諒女兒的難處，認為寶兒為甚麼「1+1」都不懂，一定是在「HEA」自己、玩弄自己，因而常常對她發脾氣，母女關係支離破碎。寶兒每天也不期待媽媽回家，認為又是逼她做功課溫書，母女之間的對話亦是一問一答的敷衍對白，冷冰冰的「哦」、「嗯」，無數次打擊著MingMing的心。

自知不可以長此下去的MingMing其實心裡很清楚女兒讀書不行，也不是她自己想的，她也很無可奈何，也會生自己悶氣「為甚麼這麼簡單自己也不懂」。她有盡力學習，只是力不從心，於是開始嘗試放開自己心態，把學業放在第二位。

不過，事情知易行難，身邊總會有輿論質疑「將來呈分試怎辦」、「升中怎辦」，更有不少聲音指責MingMing這樣豈不是放棄女兒？因此自己也是心態上放開，實質行動依然是逼寶兒去牆角，心理上和實際行動不停地拉鋸，由逼寶兒「完成」去到只要看見寶兒盡力便收貨，足足花了兩年時間，直至寶兒小三後才真正地把學業放在第二。當中最大的得著不但是自己不用長期崩緊對著女兒，母女關係亦得以修復，由「例牌對白」變成無所不談，寶兒更會主動和她分享在學校或體操班上的大小事給MingMing，這個巨大的轉變，令MingMing覺得自己並沒有做錯決定，現在她不但是寶兒的媽媽，更是寶兒的朋友。

爸爸金句助自己看清前路

現在10歲的寶兒接觸普及體操約五年時間，更成為了香港技巧體操隊成員之一，會經常到外地比賽，亦有不少好成績。看見寶兒在專長方面能得到在讀書上永遠得不到的笑容和成功感，MingMing認為功臣絕對是在背後提點自己的丈夫。

當初選校，因女兒有SEN問題，但MingMing又想女兒入一所自己認為「不要太差」的學校，爸爸告訴MingMing：「其實香港不會沒有書讀，女兒不是入不到心儀的學校，只是入不到一所你自己認為心儀的學校。」而事實現在學校的老師也很照顧寶兒，她亦過得很開心；當MingMing怕寶兒讀不到書，對未來感徬徨時，爸爸告訴MingMing：「為甚麼發現寶兒在運動方面有專長時你不培養她，她做十年，做二十年，只要有興趣，一定會成功。」

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而令MingMing最印象深刻的是，丈夫曾經問自己，其實她想寶兒怎樣？而當時的MingMing回答：「我只想她快樂和健健康康地成長。」當時的她，口中吐出的字句只是「漂亮話」，而現在，她做到了！