【武漢肺炎】戴口罩冇技巧=冇用！　醫生解構點為小朋友揀口罩

武漢爆發不明肺炎，本港亦陸續出現從武漢回港後出現症狀的疑似個案。學生放完聖誕新年長假期，重返校園，家長為保護孩子健康，不少學生在公共交通工具上及校園內亦戴上口罩。記者在周六、日到藥房及超市查看，發現外科手術口罩的存貨漸少，亦有家長表示很困難才找到及購買口罩。 記者分別向家庭科醫生及兒科醫生查詢選擇口罩的類型，他們均表示N95口罩對小朋友而言太焗，而且配戴需要技巧，建議家長毋須執着讓小朋友戴上N95口罩上學。

今日開學，有北區小學學生戴上口罩回校。（龔嘉盛攝）

記者發現不少地方的兒童口罩已缺貨。（鄧煥儀攝）

在市面上，口罩的款式眾多，除了全城搶購的N95口罩和外科手術口罩外，兒童口罩也有不少款式，有些標示防塵、防蟎和防花粉，也有些是布質和可清洗再使用，防疫效果令家長感到困惑。

家庭醫生關嘉美直言：「有口罩比冇口罩好！」雖然現時對不明肺炎的病毒認知仍是有限，但一般上呼吸道疾病多以飛沫傳播，小朋友戴上口罩至少能阻擋直接傳來的飛沫。

N95型號口罩。（資料圖片）

N95口罩長戴易頭痛

而備受推崇、現時難以入手的N95口罩，兒科醫生陳欣永解釋是能阻隔多於或等於95%非油性懸浮粒子，醫療用口罩甚至有N99級別的口罩。他指，經由空氣傳播的疾病，例如是肺癆，又或是當年SARS等不知名的嚴重傳染病時，才需要用上此類口罩。

他指出，此類口罩的密度較高，即使呼出來的二氧化碳也未能完全排出，當體內的二氧化碳濃度高，便會感到頭痛、感覺焗促。

關醫生亦補充，小朋友戴上N95會感覺辛苦，而且配戴不當會「漏氣」，當孩子感到不適，「又除又戴，反而更不衛生」，因此N95口罩未必適合兒童使用。

外科口罩較合適

大部分上呼吸道感染疾病都是經飛沫傳播，陳欣永醫生認為外科手術口罩已足夠防禦，惟要注意配戴時，金屬鋼線要緊貼鼻樑按緊，切勿「漏風」。「萬一口罩和面部有空隙，尤其是戴了眼鏡的人士，空氣從空隙吸入，對口罩功效有影響。」他亦提醒，口罩沒有一個明確的使用時效，但是一旦弄髒、弄濕了口罩，會影響到口罩的阻隔功效，最好更換。

關嘉美醫生亦提醒戴口罩需要有技巧，先要分清底面，而小童用的口罩有圖案會較易分清，手指在配戴前勿觸摸口罩貼面的部分，先洗手再戴上，以保持清潔。除下口罩後，如放在桌面或其他地方亦會污染口罩，不建議重新戴上。「小朋友返學宜多帶備2個新口罩回校，午膳除下後不要重新戴上，飯後更換新口罩。」她提醒說。

按圖睇清各款兒童口罩及戴口罩技巧：

防塵、防花粉及布質口罩

陳欣永醫生認為，防塵一類的口罩主要為阻擋異味，關嘉美醫生則覺得「有總比沒有好」，至少能阻擋飛沫。不過清洗布質口罩需要技巧，關醫生分享了清洗口罩的心得，惟她提醒，如家長未掌握清洗方法，或沒有時間清洗，使用即棄口罩會較為安全和方便。

其他兒童防疫方法

關嘉美醫生建議學生勤洗手，常備消毒酒精，手指勿接觸眼耳口鼻，以免接觸到受污染的物品而受間接傳染。書包也不宜放在地上，免得把細菌直接背在身上。在學校回家後，先洗手、更換衣物等，保持個人衛生。

陳欣永醫生亦建議，懷疑自己生病便要戴上口罩、多休息，減少到人多擠逼的地方，增強個人抵抗力。