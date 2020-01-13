醫生爸媽化身YouTuber　期望孩子獨立明理　爸爸：唔會圍住佢哋轉

醫生予人的形象，往往都是一本正經的專業人士。Terence卻打破這個刻板印象，搖身一變，夥拍本是牙醫的妻子Amanda，成為Youtuber，開設網絡頻道。除了以生動方式解答常見的醫學問題，他們更不時分享與兩位女兒的日常點滴。作為醫生父母，他們並沒有刻意把女兒培育成專才，反而是讓她們以「大人的視角」去成長：「我的教養宗旨，是期望他們成為明理、獨立、尊重、承擔的人。我哋唔會圍住佢哋轉，佢哋應該學習去適應世界。」 攝影：龔嘉盛

另類怪獸家長

Amanda本是牙醫，在誕下長女豆豆（7歲）後，便成為了全職媽媽，親力親為照顧豆豆與妹妹毛毛（5歲半）的日常起居。Terence平常早上會送女兒上學，趁著這段時間，他會把握機會與女兒單獨相處。除此之外，可以共聚天倫的時間便是周末。Amanda坦言，自己與別的家長不同，不會把孩子的行程排得密密麻麻，在周末亦不會特意為孩子安排親子活動。「她們的課外活動只有游泳、溜冰和跳舞，行程編排得太忙碌，我辛苦時佢都辛苦。」

他們形容，在朋輩之間，自己反而成為了另類的怪獸家長。Amanda指，現時很多家長圍著小朋友轉，但他們卻相反。「孩子都是跟著我們活動，如我們約了朋友見面，他們便跟著來。因此她們的所見所聞，成長的視覺，可能會與其他小朋友有些不同。」Terence補充：「小朋友不應是家庭的中心，他們應該學習去適應世界，不是世界去適應他們。家長圍著小朋友轉，他們只會習慣別人的遷就。」

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領導與啟發

Terence笑指，自己的診所專門為人解決「奇難雜症」，包括皮膚問題、美容醫學、臨床催眠、痛症治療、情緒病與行為問題等，來求助的，不少是父母。「常見的行為問題有過度活躍、專注力失調，但有多少是真正的生病，又有多少實質是被父母寵壞了？我問家長『你對小朋友有什麼期望？』，他們總說，『很簡單呀，我想他們開心。』那我會說『你不需要看醫生呀，你的小朋友現在很快樂。』因為快樂對小朋友來說是與生俱來、自然而然的，他們會有負面情緒，起因也許是我們。當照顧者意識到自己的問題，願意作出改變，小朋友亦會隨之改變。」

Terence認為，管教具有四個層次，包括教導、管理、領導和啟發，大多數家長只停留在最低的教導層次，又或者過分管理，應該管的不管，只顧安排衣食住行，久而久之，孩子沒有足夠能力自行作出選擇，不懂表達自己的苦處，繼而產生壓力、焦慮情緒，又或頭痛、瀨尿等的生理問題。「在孩子的成長階段，父母應擔當領導角色，為孩子帶來啟發。領導是有綱領的，孩子跟著綱領去做；啟發則是讓他們明白，學懂如何理解及處理事情。」

拍片分享日常

熱愛攝影的Terence，不時為女兒拍下珍貴的照片，上載至社交平台，紀錄她們的成長。Amanda指，他們不時於社交平台收到網友的醫學提問。在從事影片製作的友人邀請下，他們一家人於去年在Youtube開設了影片頻道《毛豆醫學院》，由朋友協助後期製作，拍片分享不同醫學常識、日常點滴、烹飪教學、教養心得等。Terence表示，頻道所提供的資訊多是拆解醫學迷思，由於不想內容太古板，兩個囡囡也會在影片客串，如擔任媽媽的試食專員等。Amanda指，「如何幫小朋友正確刷牙」也是一個非常熱門的題問，除了烹飪，她接下來也希望拍多一點與兒童牙科有關的影片，令頻道內容更多元化。