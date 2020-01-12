【親子教養】父母易忘記初衷、快速變臉　孩子無法適從｜凌智豪

踏入2020，小島學園繼續有新搞作，我們舉辦了第一次的小島學園家長聚會：「陳校長家教會」— 每月1次，每次2小時與陳葒校長食住聽、飲住傾的 「家」庭 「教」 育 分享「會」，而且是免費的。 【編按：作者為小島學園教育總監凌智豪】

上星期，有十多位來自不同背景、不同地區的家長參加我們第一次的聚會。每個參加者都係聚會中分享了自己對子女教育方法的困惑及挑戰，參加者之間都積極交流及分享自己過去的經驗，陳校長也有過程中分享自己的意見及提供了一些建議。在此我分享在聚會中的一些觀察：

當孩子得到一次成就，家長會以此作為基準，期望孩子在這基准上表現更好，卻忘記初衷。例如孩子在一次比賽中得到冠軍，家長就開始提升對孩子的要求，緊張孩子每次練習及比賽的表現，當孩子表現不佳或沒有集中時，家長就開始責罵孩子：「點解你上次做到，今次做唔到？」孩子的表現每況越下，家長責罵次數每次增加，期望越大失望越大。在這情況下，家長開始怪責孩子不長進，孩子怪責家長無道理，卻忘記當初參加田徑班是為了鍛煉身體的初衷。

每個家長都期望自己的孩子進步，當發現孩子在某一方面有天份或表現較突出時，家長都希望能夠加以培養及發展，這是人之常情，可是不要因為意外的收獲而忘記初衷。當初讓孩子以玩樂的心態及以鍛煉身體目標參加田徑班，一次的得獎後，家長中途改變目標及要求，變得更認真更嚴格，孩子因此無所適從，感到委屈。家長要改變這種情況必須建立一套清晰及具體的教育理念或原則，否則這種情況只會不斷發生，影響孩子未來的發展。我們下一篇再講。

如果你都想參加「陳校長家教會」聚會，可在「小島學園補習中心」Facebook專頁內查詢。

陳葒校長免費教家長教育小朋友。(資料圖片)

作者簡介：凌智豪

小島學園教育總監、Design for Change（中國）創意培訓導師、全球職涯發展師（GCDF）、前遊樂道教育慈善基金會總主任。擁有多年處理學生學習困難問題及家長教學問題的經驗，同時推動及策劃學生創意學習活動及導師培訓工作，曾到印度及臺灣與各國教育人士進行創意交流活動。