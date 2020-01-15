【農曆新年2020】鼠年7大賀歲親子電影　同小朋友笑住過新年

下星期六便正式踏入鼠年，賀歲電影明日起陸續上映，我們挑選了7部適合親子入場欣賞的電影，作為家長與小朋友春節假期的好節目之選。7部電影中有4部是動畫類，分別有刺激攪笑的《變雀特工》、風靡中日台小粉絲熱捧的《新幹線戰士》劇場版、改編自傳統神話故事的《哪吒之魔童降世》及京都唯美之作《紫羅蘭永恆花園外傳–永遠與自動手記人偶》；另外3部是真人演繹電影，矚目之作必選創意攪笑的《怪醫D老篤》、溫情加爆笑的有《烈火湊仔公》及童心看世界的《陽光兔仔兵》。 (劇照由電影公司提供)

《新幹線戰士》

2020年賀歲親子電影-鼠年7大適合兒童入場電影推介《新幹線戰士》

上映：1月23日

片長：1小時19分

級別：I 級

語言：粵語 (中文字幕)

故事內容：面對父親‧北斗因敵人突襲而失蹤，隼人無法隱藏自己的不安。此時在他面前出現的，竟是超越時空而至、只有九歲的北斗！被光粒子包圍著穿越而來的「少年北斗」，為了保護地球及回去原來的世界，決意成為集結最新技術完成的「新幹線戰士 ALFA-X」之駕駛員。集合兩人的意志，由北海道分部、山形分部、大宮分部、名古屋分部、京都分部、門司分部聯手組成的「新幹線戰隊」亦挺身而出，一起對抗宇宙最強的敵人！

+ 4 + 3 + 2

《變雀特工》

2020新年賀歲親子電影-鼠年7大適合兒童入場電影推介《變雀特工》

上映日期：1月23日

片長：1小時42分

級別：I級

語言：英語 (中文字幕)

故事內容：身光頸靚有型有款的頂尖特工蘭斯（韋史密夫 聲演），與宅男天才科學家華德（湯賀蘭 聲演），本來完全九唔搭八傾唔埋欄，但一次意外，蘭斯誤用華德的新發明，突然變成了一隻白鴿！眼見世紀陰謀迫到埋身，蘭斯侷住與華德拍住上，一隻雀仔特工配合一個天才頭腦，合力拯救世界！

+ 14 + 13 + 12

《怪醫D老篤》

2020新年賀歲親子電影－《怪醫D老篤》

上映 :1月23日

片長 :1小時41分

級別 :I 級

語言 :英語 (中英文字幕)

內容介紹：由《愛麗絲夢遊仙境》及《黑魔后》 無限創意賣座監製主理，《鐵甲奇俠》羅拔唐尼演繹懂得跟動物傳心對話的荷里活經典主角，故事講述七年前愛妻離去後，怪醫D老篤決定收埋自己，與動物老友記隱居於大宅之內，直至維多利亞女王患了重病，D老篤只好踏上奇幻島尋求療法。旅途上，D老篤得到入室弟子湯美，暨一群奇趣「珍禽異友」相伴 — 心煩大猩猩、多嘴笨鴨、chok爆北極熊、硬頸鸚鵡、四眼狗狗等，各路動物群起找D老篤訴心聲，令他重振聲威；女王最後又會否病癒重過快樂人生？

+ 2

《烈火湊仔公》

2020新年賀歲親子電影－《烈火湊仔公》

上映 :1月30日

級別 :IIA

語言 :英語 (中英文字幕)

故事簡介:積卡遜率領的一隊消防精英，在一次森林大火中，於一間焚燒的大屋中救回三名孩子。由於一直未能聯絡他們的父母，為安全起見，積卡遜只能把他們留在消防局內。一班平時救火雄糾糾的硬漢，焗住變成臨時湊仔公。毫無照顧孩童經驗的消防員，完全被三個細路玩殘，連消防局亦弄至天翻地覆；令他們不禁驚歎，原來細路同火災一樣，破壞力強而且難以受控！

+ 5 + 4 + 3

《哪吒之魔童降世》

2020新年賀歲親子電影-鼠年7大適合兒童入場電影推介 《哪吒之魔童降世》

上映日期：1月16日

片長：110分鐘

級別：IIA

語言：廣東話

內容簡介：改編自家傳戶曉的傳統神話故事，《哪吒之魔童降世》全球票房勁破49億，也將代表中國出戰奧斯卡最佳外語片。這是一個向天命說不的神話故事。元始天尊將千年混元珠，煉成靈珠和魔丸。靈珠將投胎轉世為人，太乙真人受命，將靈珠托生於陳塘關的李靖家兒子哪吒身上，為眾生斬妖除魔；魔丸則會誕生成魔王，為禍人間。

元始天尊因此下了天劫咒，三年後天雷降臨就會摧毀魔丸。誰知，被天庭鎮壓多年的龍王串通申公豹，使詐把靈珠和魔丸調包，藉此陷害太乙。原為靈珠轉世的哪吒，出生後變成驚世大魔王。幼年的哪吒「魔性」十足，被村民認定是妖怪，杯葛嫌棄。為了守護孩子，李靖一家也蒙受巨大壓力。一次，哪吒為了「洗底」，幫村民打敗妖怪，卻被村民誤會。他怒火難再抑壓，狂性大發下打傷村民，被收服後軟禁在家，後來更知悉自己難逃天雷一劫。同時，早前哪吒結識唯一的朋友敖丙，原來身懷重大秘密和任務……人魔大決戰來了，陳塘關也面臨生死存亡。面對龍族陰謀，又要對抗天雷詛咒，哪吒誓要自決命運，寧作飛灰，不作浮塵！

+ 10 + 9 + 8

《陽光兔仔兵》

2020新年賀歲親子電影-鼠年7大適合兒童入場電影推介《陽光兔仔兵》

上映日期：1月30日／(優先場:1月18日)

片長 :1小時48分

級別 :IIA 級

語言 :英語 (中英文字幕)

故事簡介:在二戰時期的納粹德國洗腦教育下，十歲豆丁祖祖熱血又愛國，一心要加入希特拉青年團，以戰爭作遊戲，學習爆破、伏擊、殺敵等絕技，更幻想出搞鬼的希特拉作為自己的知心好友。但善良又充滿愛心的祖祖，卻因為對各類殺敵技能難以上手而開始質疑自己，甚至因為不肯殺可愛兔仔，慘遭團友排擠。一天，他發現母親秘密在家中收留一名猶太少女伊莎，令他完全如臨大敵，慢慢他卻發現這名猶太敵人並不如團長所言般邪惡，祖祖心中的價值觀陷入一片混亂。

+ 12 + 11 + 10

《紫羅蘭永恆花園外傳–永遠與自動手記人偶》

2020新年賀歲親子電影-鼠年7大適合兒童入場電影推介 《紫羅蘭永恆花園外傳–永遠與自動手記人偶》

上映日期：1月16日

片長：90分鐘

級別：I級

內容簡介：京都動畫又一唯美超水準之作！改篇自京都動畫大賞唯一獲得大賞獎同名作品，延續京都動畫無可挑剔的美學，配上全新故事、角色及造型。在一間盛開著白色山茶花的女子貴族學校，但看在伊莎貝拉．約克眼中，這個以高牆隔絕外界的校園，就彷彿是「牢籠」般的存在。這時，提供書信代筆服務的自動手記人偶薇爾莉特，受到約克家的委託來到這所校園，協助伊莎貝拉在她的首次亮相舞會能夠圓滿成功。然而這位陷入絕望的少女，似乎有一段埋藏在心中的過去。薇爾莉特將如何為她敞開心扉呢？