【農曆新年】誠品推介過年繪本　預早了解傳統節日習俗與意義

還有不足兩星期便是中國農曆新年,這絕對是芸芸節日中最大及最受中國人重視的,而對於小朋友來說,過新年可以逗利是、可以吃糖果朱古力,還可以跟爸爸媽媽一起到親友家拜年,熱鬧又溫馨,如果能夠在節日來臨之前,讓小朋友認識更多關於過年的故事,加深小朋友對過年的認識。今次誠品書店向大家推介六本與農曆新年有關的繪本圖書,家長可藉著內容向小朋友介紹傳統習俗,當中更有互動立體頁,讓小朋友擴闊對過年的了解。

(圖片由受訪者提供)

《過年啦!》

作者 : 孫肇志、張羽

出版社:新雅

內容簡介:一本有趣、好玩、又可以動手體驗農曆新年的互動圖畫故事書!與小孩一起認識由年二十九到正月十五的傳統習俗! 書中更可以貼上溫馨全家福,製作一本尋於你的過年書。

【新年圖書】誠品推介過年繪本-《過年啦!》

《歡樂過新年》 (注音版)

作者:七色王國

出版社:禾流

內容簡介:有聽過年的傳說嗎?「年」是一隻很巨大的猛獸,而年節就是因為大家平安躲過了「年」的來襲而歡慶的節日呢!在以前的時候,進入臘月開始大人們就要忙著準備過年。掃塵、辦年貨、祭灶神、除夕守歲、一家人圍爐吃團圓飯、走訪親戚朋友拜年……,到吃完元宵年節才算真正過完。期待著藉由遵循古老的習俗,在新的一年裡能夠幸福、平安又快樂……。

《節慶童樂會: 現代版中國節日童話》 (第2版)

作者:周姚萍

出版社:小魯文化

內容簡介:節日一定有傳說,傳說故事經過多年的傳唱,往往出現許多不同的版本。在作者周姚萍小姐的筆下,改編的傳說故事不但耳目一新,還具有現代感,更貼近現代兒童的生活!誰說年獸一定要兇狠無比,害怕鞭炮聲?年獸也可以是一隻溫和的、愛跳舞的草食性怪獸!

三個故事合成一本新鮮有趣的節日童話故事,配以全彩可愛的插圖,豐富視覺感受。每一則故事結束後,都附有「原來是這麼傳說的」和延伸活動兩個單元,讓小讀者在閱讀新故事之餘,也能瞭解舊的傳說故事,並且藉由延伸活動拓展閱讀的樂趣。

新年親子圖書 誠品推介過年繪本-《節慶童樂會: 現代版中國節日童話》 (第2版)

《Peppa Pig: Peppa's Chinese New Year》

作者:Peppa Pig

出版社:LADYBIRD

內容簡介:農曆新年到了,幼稚園的瞪羚老師(Madame Gazelle)帶大家一起認識這一個熱鬧非凡的傳統節慶。瞪羚老師說,農曆新年是一個關於家庭團聚還有慶祝好運的日子,今天大家也一起來慶祝吧!

兔子小姐也來幫忙,她帶來了許多充滿年味的紅色燈籠,孩子們忙著寫春聯,佩佩問老師,為什麼要用紅色的紙呢?瞪羚老師說,因為在中國,紅色是代表幸運的顏色呀!接著老師還帶著所有小朋友吃了美味的年菜,甚至一起舞龍,慶祝新年到來!

充滿濃濃年味與喜慶氣氛的新年書,教導小朋友有關過年的習俗以及有趣的活動,是孩子認識這個傳統節慶的最佳啟蒙書。

It is Chinese New Year and Madame Gazelle is teaching the children all about this very special celebration. Peppa and George and their friends make Chinese New Year cards, try tasty Chinese treats and even take part in their very own dragon parade!

新年親子圖書 誠品推介過年繪本-《Peppa Pig: Peppa's Chinese New Year》

《巫婆阿妮過新年》

作者:青林

出版社:韋樂莉.湯瑪士

內容簡介:有天阿妮覺得無聊,滑著手機看到農曆新年的訊息,決定要辦一個新年派對!阿妮先把房子打掃乾淨,並且做了一些裝飾品,除了這些,你知道過新年要做哪些事情,和預備什麼東西嗎?

新年親子圖書 誠品推介過年繪本-《巫婆阿妮過新年 》

《團圓》

作者:余麗瓊

出版社:上誼

內容簡介:這本圖畫書,創作者雖然沒有說出任何鄉愁,但從爸爸回家、小女孩被抱起,短短幾頁,一股很深的情感已經蘊藏著,並隨著團聚、吃年 夜飯、看熱鬧的街景,到爸爸又要回到工作崗位、小手緊握幸運幣給爸爸,聚聚合合、離離散散,道盡對下一次團圓,更深的企盼。

新年親子圖書 誠品推介過年繪本-《團圓 》

另外踏入2020年,誠品3店推出【2020誠品新年主題展】,當中的2020誠品新歲市集和【誠品生活好年節—年至花開】等營造不一樣的喜閱場所,同期配以不同的新春活動誠邀各讀者參與,共同為新一年揭開序章。更多主題策展和書籍分享,請細閱以下1月藝文一覽。

2020誠品活動新歲市集主題展

今個鼠年,誠品書店營造最不一樣的喜閱埸所,誠邀大家將祝福聲傳遞出去,過一個吃福又賞福的庚子年。

日期:即日起至3/2(一)

地點:銅鑼灣店、尖沙咀店、太古店、誠品書店 期間限定店

優惠詳情 : 參展商品9折

《回家的路不再陡》故事坊

主辦 : 香港兒童文學文化協會

故事老師 : 高佩聰(繪本創作者)

簡介 : 小兄妹正在搬新家,而新的家就在斜坡的盡頭,回家的路,真陡啊!然而,隅爾在樹的休息,卻讓小兄妹遇上生命中的寶貝。繪本作者高佩聰將會親自分享她如何藉著故事,為孩子留下成長路上愛的足跡。

日期及時間 : 18/1(六)13:00-13:30

地點 : 銅鑼灣店8/F兒童館